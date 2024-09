Il Consultorio Spazio Zeta compie un anno: “Gli adolescenti finalmente al centro delle politiche sociali a Reggio Calabria”

Il bilancio del primo anno di attività del Consultorio Spazio Zeta, attivo nella sede del Centro Comunitario Agape a Reggio Calabria come una delle azioni del progetto Orientamento al futuro – finanziato con i fondi del PNRR e sostenuto dall’Agenzia per la Coesione territoriale per combattere la povertà educativa nelle periferie del Mezzogiorno di cui la Res Omnia Cooperativa Sociale è capofila – è stato l’occasione per un interessante seminario di formazione e una tavola rotonda sul benessere psicologico degli adolescenti e delle famiglie.

Una platea con centottanta iscritti dal mondo della scuola, università, chiesa, formazione, servizi sanitari, sociali e della giustizia, genitori e associazioni ha potuto confrontarsi con professionisti e rappresentanti istituzionali sui bisogni dei ragazzi e sulla necessità di creare una rete integrata di servizi di prossimità per le famiglie. In questa direzione, va la collaborazione tra la Cooperativa Res Omnia, l’Agape e la Cooperativa sociale Minotauro di Milano, che hanno unito competenze e progettualità per offrire alle famiglie con difficoltà economiche uno spazio clinico di ascolto e consulenza psicologica per adolescenti e genitori. “Bisogna cambiare i verbi con cui ci rapportiamo ai ragazzi in difficoltà – ha esordito Mario Nasone, presidente del Centro Comunitario Agape – Non colpevolizzare, sottovalutare, ma capire, agire, responsabilizzare, accompagnare ed il Consultorio Spazio Zeta è segno di questa nuova cultura”. “Una risposta competente al malessere degli adolescenti” per Nadia Denisi, presidente della Cooperativa Res Omnia, che sulla cooperazione tra professionisti, l’integrazione dei processi, la formazione continua e l’empowerment, fonda la sua stessa esistenza.

Ed innovativo è il modello psicoanalitico adottato nel Consultorio e sperimentato nei 40 anni di attività con 12 mila utenti dalla Cooperativa Minotauro, che ha formato le tre psicoterapeute dello Spazio Zeta secondo la visione del sintomo non come malattia mentale a priori, ma come possibile blocco nel percorso di crescita.