Incendio Ecolandia, Sinistra Italiana: “Contro la ‘ndrangheta affiancare ad azione repressiva quella preventiva”

«Come Sinistra Italiana ci appare tutt’altro che remota l’ipotesi che dietro al rogo che ha colpito nuovamente “Ecolandia” ci sia la criminalità organizzata. La ‘ndrangheta ha tutto l’interesse a colpire realtà positive come il parco ludico-tecnologico-ambientale di Arghillà, perché essa si presenta come un sistema di potere che mira a soffocare ogni volontà di liberazione e di progresso e a mantenere un permanente stato di povertà non solo economica nella nostra terra. Crediamo che il contrasto alla criminalità organizzata non sia solo un collettivo impegno civico a dire “no” a questo cancro e a sostenere a tutte le realtà che la combattono. Come Sinistra Italiana sollecitiamo le istituzioni nazionali e locali a rafforzare l’azione di contrasto e ad affiancare alla fondamentale azione repressiva quella preventiva del lavoro, del welfare e dei servizi». Interviene così la sezione reggina di Sinistra Italiana “Rosa Luxemburg” dopo il secondo barbaro atto incendiario subito quest’anno da “Ecolandia”. «Non è possibile che a distanza di pochi mesi sia stato dato alle fiamme prima il centro direzionale e poi il punto ristoro. E non è più possibile tollerare tali atti. Ci stringiamo umanamente e politicamente al presidio sociale e culturale rappresentato da “Ecolandia” e ad esso manifestiamo la nostra concreta vicinanza per qualsiasi iniziativa in risposta al nuovo vile attentato subito» conclude la “Rosa Luxemburg”.