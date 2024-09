GOM Reggio, R.S.U. in carica sfiducia ex coordinamento

“Si è tenuta oggi, presso l’Aula Spinelli del G.O.M. di Reggio Calabria, la riunione dei Rappresentanti Sindacali Unitari (R.S.U.) in carica, ed eletti nell’anno 2022, i quali, a maggioranza, hanno deciso di sfiduciare l’ormai ex Coordinamento R.S.U., reo, a loro avviso (e non solo), di immobilismo e di inoperatività che nulla ha portato alle lavoratrici ed ai lavoratori del G.O.M. Infatti, nell’arco di questi anni, durante i quali l’ex Coordinamento R.S.U., composto da membri facenti parte ai Sindacati FIALS, UIL, CGIL, non è stato in grado di chiudere alcun accordo con l’Azienda a beneficio dei lavoratori: ad oggi NON sono stati banditi i Differenziali Economici di Professionalità (ex PEO o “fasce”), NON sono stati banditi i concorsi per gli incarichi di Funzioni di Organizzazione (ex Coordinamenti), etc.

La nuova maggioranza, composta da RR.SS.UU. afferenti ai Sindacati NurSind e CISL (affiancati, nelle Aziende Sanitarie reggine, dal Sindacato Nursing Up) assume l’impegno, con le lavoratrici ed i lavoratori del G.O.M., di portare a termine gli istituti contrattuali previsti dal C.C.N.L. e dalle normative vigenti e di lottare, con dedizione e serietà, per concorrere a migliorare le condizioni lavorative all’interno del G.O.M., promuovendo ogni utile azione capace di poterle conseguire nel più breve tempo possibile”.

Così in una nota CISL FP NURSIND NURSING UP COORDINAMENTO RSU.