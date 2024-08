Villa San Giovanni, l’amministrazione: “Presenze estate 2024 fanno ben sperare che Costa Viola sia meta attrattiva anche a settembre”

“Non è ancora tempo di bilanci, ma le tantissime presenze di quest’estate 2024 fanno ben sperare per un mese di settembre che continui a vedere la Città centro attrattivo della Costa Viola: in moltissimi hanno scelto la nostra Città per il mare, l’accoglienza, i servizi, creando economia per le nostre attività commerciali e per gli esercenti tutti.

Un’estate “diversa” a Villa San Giovanni si è avuta per la migliore resa dei servizi, per gli eventi organizzati, per gli imprenditori che hanno deciso di investire qui sul lungomare e nei quartieri costieri.

Abbiamo cominciato a maggio la pulizia delle spiagge (fruendo da luglio anche di un accordo con il ministero della Giustizia per l’utilizzo di persone sottoposte alla misura cautelare della detenzione domiciliare), con l’obiettivo di poter effettuare la pulizia dell’arenile anche nei mesi invernali con il nuovo progetto sulla pulizia e la raccolta dei rifiuti), proprio al fine di rendere attrattiva la costa nei lunghi mesi in cui le temperature permetteranno permanenza. Abbiamo fronteggiato con servizi di pulizia ad hoc le maggiori presenze di turisti e villesi di ritorno nelle zone di mare e di passeggio, ma anche con servizi di raccolta straordinaria non domestica la presenza di lidi, locali, ristoranti. Il controllo del territorio è stato egregiamente garantito dalle Guardie dell’Ambiente che hanno sanzionato decine e decine di persone che faticano ad adeguarsi alle regole del vivere civile.

Abbiamo ‘tenuto’ rispetto all’emergenza idrica che ha messo a dura prova tutti i comuni del reggino, programmando le chiusure notturne e garantendo a tutti le forniture diurne (anche attraverso il servizio di autobotte che, comunque, fortunatamente ha servito soltanto una decina di famiglie e in sole tre zone della Città – rispetto alle quali si è lavorato e si continua a lavorare per risolvere problemi atavici di pressione).

L’esodo, per quanto contenuto in sole nove ore, ha dato ragione dei correttivi che quest’Amministrazione ha chiesto fossero apportati al piano di emergenza, accolti e sostenuti dal Prefetto: viale Italia e via Marinai d’Italia solo arterie di passaggio e non di sosta (come mai successo prima!), controllo della circolazione affidato alle sole forze dell’ordine, con evidenti vantaggi per la viabilità ma soprattutto per la sicurezza cittadina.

La sessantesima edizione della Traversata dello Stretto è stata il giro di boa per un palinsesto estivo che ha presentato eventi culturali (il ricordo dell’ing. Calì e dei Premi Villa, la passeggiata a Torre Cavallo), enogastronomici e turistici (la Blu Route), rappresentazioni teatrali e musicali, concerti. Abbinati all’ormai consolidato “Correnti” per l’edizione “Editoria” – che animerà anche i mesi di settembre ed ottobre – e alla collaborazione con le associazioni, le parrocchie e i cittadini che hanno presentato all’Amministrazione le loro proposte tutte accolte nel cartellone “Estate in Villa 2024”.

Il nostro sforzo adesso sarà quello di continuare a rendere i servizi estivi anche per i mesi a venire, che dovrebbero essere ancora caldi e che vogliamo continuino ad essere accoglienti: una sfida non da poco con i tanti appuntamenti che aspettano la Città, a cominciare dalla riapertura delle scuole e dei due impianti sportivi.

Se la programmazione fin qui condotta sarà stata seria, riusciremo nell’obiettivo di diversificare l’offerta turistica della nostra Città, continuare a vedere pullulare di gente le spiagge di Cannitello e Porticello, veder vivere di passeggio e serate il nostro lungomare, fin tanto che la bella stagione accompagnerà lo splendido Stretto di Messina”.

Lo affermano in una nota il Sindaco, la Giunta, il gruppo consiliare “Città in Movimento” di Villa San Giovanni.