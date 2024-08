Il Sindaco di Fiumara, Michele Filocamo, sull’accaduto all’Associazione Borgo Croce: “Un inqualificabile atto di vandalismo”

Il Sindaco di Fiumara, Michele Filocamo parla del recente accaduto ai danni dell’Associazione Borgo Croce: “Condanno il gesto accaduto e perpetrato ai danni dell’Associazione Borgo Croce. È un fatto grave, un inqualificabile atto di vandalismo, un’azione dolosa nei confronti del nostro territorio e di questa realtà che negli anni è diventata simbolo di riqualificazione urbana dei piccoli borghi interni. Esprimo la mia vicinanza all’Associazione e a tutti i volontari che tengono viva questa realtà. L’attività portata avanti dalla Presidente Maria Grazia Chirico e dalla sua squadra è apprezzata dall’Amministrazione Comunale e da tutti i cittadini e i visitatori, in quanto rappresenta un esempio di comunità che vuole valorizzarsi e promuoversi. Come Amministrazione Comunale ci impegniamo affinché il progetto Borgo Croce continui nel tempo ed eventi come questi non debbano più ripetersi.”