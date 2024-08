Dal 10 al 14 settembre il Reggio Film fest, la magia del cinema con la diciottesima edizione

Dal 10 al 14 settembre la magia del cinema torna a Reggio CALABRIA con la diciottesima edizione del ‘Reggio Film Fest”. Cinque intensi giorni di proiezioni di cortometraggi e di film, oltre che di varie iniziative culturali e sociali, in importanti location della città come l’Arena dello Stretto, l’Opera Tresoldi e Villa Genoese Zerbi. Confermate le storiche sezioni del festival, tra cui il Concorso di cortometraggi “Millennial Movie”, che vedrà in gara soprattutto giovani registi, attori e attrici, “Un libro per il Cinema” e “Cinema dentro e fuori le Mura”, il cinema cioè che entra nel carcere. Nell’edizione di quest’anno, però, se ne aggiunge una nuova, “Cine&Vino”, per mettere insieme il cinema e la tradizione enogastronomica del territorio. Le altre sorprese, tra cui il nome della madrina dell’evento, verranno svelate nel corso di una conferenza stampa in programma il 9 settembre. Tra le novità di quest’anno alcune anteprime nazionali speciali e la mostra “Mastroianni 100”, un omaggio al grande attore con fotografie inedite scattate da Rino Barillari. Direttore artistico del festival è Antonio Flamini, già consulente in passato della manifestazione e noto per l’organizzazione di presentazioni e attività durante il Festival di Cannes, la Berlinale e la Festa del Cinema di Roma. Esperto di cinema italiano e internazionale, Flamini dirige diverse rassegne, è consulente per festival all’estero e si occupa della promozione del cinema italiano a livello internazionale, tra cui la direzione del “Premio Cinearti La Chioma di Berenice”. Per le maestranze del cinema, gli addetti ai lavori e gli appassionati saranno organizzate numerose “masterclass” in scenografia, recitazione e fotografia, oltre a sessioni di formazione dedicate al Cineturismo nell’area dello Stretto, al Tax credit e all’ecosostenibilità nel settore. La kermesse si conferma non solo come una vetrina per il cinema di alta qualità, ma anche come un “ponte tra le culture dello Stretto e del Mediterraneo”, capace di promuovere il dialogo interculturale e di valorizzare la diversità attraverso il linguaggio universale del cinema. Nel corso della serata finale verranno assegnati i Premi alla carriera, il Premio della critica e i riconoscimenti storici dedicati ad alcune leggende del cinema italiano come Leopoldo Trieste e Raf Vallone. Il Reggio Film Fest è patrocinato e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione CALABRIA, dalla CALABRIA Film Commission, dalla Città Metropolitana e dalla Camera di Commercio di Reggio CALABRIA e dalla Rai.