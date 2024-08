Morto a Reggio l’ex procuratore Cordova, il cordoglio di Martusciello: “Lascia un vuoto enorme”

E’ morto ieri sera a Reggio Calabria, all’eta’ di 88 anni, il magistrato Agostino Cordova, ex capo della Procura di Palmi e di Napoli. “Profondo cordoglio” per la scomparsa dell’ex procuratore Agostino Cordova viene espresso da Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania.

Martusciello ricorda le “elevate doti umane e professionali dell’ex magistrato. Con Cordova scompare un uomo di grandissimo equilibrio e umanita’ – afferma – un professionista serio, integerrimo, con un senso del dovere fuori dal comune testimoniato dal suo profondo impegno nella lotta alla criminalita’ organizzata. La sua morte – conclude il numero uno degli azzurri campani – ci lascia un vuoto enorme”.