Due grandi nomi della musica italiana per Catonateatro: De Gregori e Tosca in concerto a Reggio Calabria il 7 e il 9 agosto

A distanza di oltre 2 anni dall’ultimo tour solista, questa estate Francesco De Gregori ha deciso di ritornare in concerto con la sua band portando la sua musica in tutta la penisola e a Catonateatro il 7 Agosto. Sul palco il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla. Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. A Catonateatro il grande evento è andato sold out a pochi giorni dalle vendite e centinaia sono ancora le richieste da tutta la provincia di chi purtroppo è rimasto fuori senza biglietto.

Subito dopo, Venerdì 9 Agosto, sarà la splendida voce Tosca ad ammaliare l’Arena Alberto Neri di Catona con il suo nuovo progetto La Bella Estate, un tour che già nel nome racchiude tutto il calore e l’energia che sprigionerà sul palco, portando in scena brani già conosciuti accanto a novità, insieme alla sua fortissima band costituita da Giovanna Famulari (cello, piano, voci), Massimo de Lorenzi (chitarra), Luca Scorziello (percussioni e batteria) Fabia Salvucci (voci e tamburi a cornice), Arabella Rustico (contrabbasso). Dopo l’esordio agli inizi degli anni ‘90, sotto la guida di Renzo Arbore, Tiziana “Tosca” Donati inizia una carriera musicale di spicco, con collaborazioni con i più grandi autori e interpreti nazionali (Lucio Dalla, Renato Zero, Ivano Fossati, solo per menzionarne alcuni) che culmina con la vittoria del 1996 a Sanremo con il brano “Vorrei incontrarti tra cent’anni” nel quale duetta con Ron. L’anno dopo vince la Targa Tenco nella categoria migliore interprete con l’album “Incontri e passaggi”, nel 2019 per il migliore album a progetto “Viaggio in Italia” con il collettivo Adoriza e a giugno 2020 con la vittoria di due Targhe Tenco per la miglior canzone singola con “Ho amato tutto” e come miglior interprete di canzoni per l’album Morabeza entra in un club riservato a pochissimi artisti italiani che sono riusciti a mettere a segno una doppietta in quello che è il premio più tecnico della musica italiana. Nel 2019 è interprete del brano di Nicola Piovani “L’invenzione di un poeta”, nominato ai David di Donatello 2019 nella categoria Migliore canzone originale. Ha al suo attivo nove dischi in studio e sei live. Tutte le info sul sito di Catonateatro.