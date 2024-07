Scomparsa Gaetano Gebbia, il cordoglio da parte del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria: “Emblema di signorilità e competenza”

Il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, nella persona del Dirigente Scolastico Maria Rosa Monterosso, esprime il più commosso cordoglio per la scomparsa di Gaetano Gebbia assieme al Consiglio di Istituto, al Collegio docenti, agli studenti e al personale ATA.

“Il coach Gebbia – ha dichiarato la dirigente Monterosso – ha rappresentato per la comunità del Volta un sicuro riferimento, non solo in ambito tecnico sportivo, ma anche in quello metodologico ed educativo, attraverso una presenza costante, attiva e qualificata presso il Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo. Membro del Comitato Tecnico Scientifico sin dall’anno scolastico 2013, allora istituito per delineare le linee guida del nascente Indirizzo Sportivo, ne ha continuato a far parte ininterrottamente, offrendo per oltre dieci anni la propria competenza e professionalità sia durante le fasi programmatiche sia attraverso le lezioni agli studenti del Liceo Sportivo”.

“Emblema di serietà, signorilità, modestia abbinata ad altissima competenza – afferma il Dirigente Scolastico – ha orientato le scelte didattiche ed educative attraverso un dialogo proficuo e costante con i docenti, per i quali è stata una guida insostituibile e con gli studenti, per i quali, durante ogni lezione, ha rappresentato un esempio concreto e tangibile da imitare. Puntuale, discreto, attento, ha lavorato con ‘l’ultimo’ degli alunni come avrebbe fatto con ‘il primo’ dei numerosi talenti cestistici che hanno avuto la fortuna di incontrarlo nel proprio cammino di crescita sportiva e personale”.

“Consapevoli della grande eredità che Coach Gebbia lascia alla Città, allo Sport, alla Scuola e al Campus Volta – ha aggiunto – l’impegno è far tesoro dei suoi preziosi consigli, della sua eredità di valori, del suo particolare modo di attuare ‘legalità agita’ attraverso parole misurate e pesate, associate ad eloquenti esempi comportamentali”.

“Alla moglie, alle figlie e ai più stretti familiari – ha concluso la Dirigente Scolastica Monterosso –giungano profonde e sentite condoglianze per la dolorosa ed insanabile perdita che li ha colpiti”.