Siderno (RC), emergenza idrica in parte del territorio collinare: attivata una task force in Comune

A seguito della grave carenza idrica che sta interessando parte della popolazione residente nella zona collinare di Siderno, il sindaco Mariateresa Fragomeni, oltre a essersi interfacciata con Sorical, questo pomeriggio ha convocato un urgente incontro al palazzo comunale con il dirigente Surace e responsabili dell’area tecnica dell’Ente, addetti ai lavori, assessori, Polizia Locale, idraulici e gli esperti in materia di telecontrollo delle reti comunali.

Si tratta, come è noto, di una situazione emergenziale – si legge in un comunicato stampa del Comune di Siderno – che sta interessando buona parte del territorio nazionale, acuita dalle temperature particolarmente calde e dall’assenza di precipitazioni, tale da determinare una vera e propria diminuzione delle falde acquifere con conseguente riduzione generalizzata della portata idrica e che, con la situazione atmosferica che non è destinata a mutare, potrebbe ulteriormente aggravarsi.

La task force convocata dal sindaco sta comunque individuando e mettendo in atto tutte le soluzioni tecniche necessarie a ottimizzare la distribuzione dell’acqua in tutto il territorio comunale, compiendo anche mirati interventi, finalizzati a fronteggiare l’emergenza e a dare risposte immediate alla popolazione.

Nel frattempo, è già partita una capillare azione di controllo degli usi impropri di acqua (irrigazione orti, lavaggio domestico auto e moto, innaffiamento giardini privati), da parte dell’Amministrazione Comunale e Polizia Locale, coadiuvate dalle Forze dell’Ordine, tesa a intervenire per bloccare ogni spreco della preziosa risorsa idrica, sulla scorta dell’ordinanza emessa dal sindaco Mariateresa Fragomeni lo scorso 24 giugno.

L’Amministrazione Comunale sta monitorando la situazione minuto per minuto e informerà in maniera puntuale e costante la popolazione sugli sviluppi relativi ai lavori in corso d’esecuzione.