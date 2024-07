“Ducale”, Falcomatà: “Non esiste questione morale a Reggio Calabria”

In un’intervista al Quotidiano del Sud, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, si difende dall’inchiesta “Ducale”, dove è indagato per voto di scambio politico mafioso: “Massimo rispetto per l’inchiesta e per i magistrati che la conducono. Ma io sono certo di non aver fatto nulla di male. Per questo, continuerò a fare il sindaco col massimo impegno. Il resto sono manipolazioni politiche che vengono da un candidato sindaco sconfitto e da altri due che vogliono candidarsi al prossimo giro”.

“Se tu hai un rapporto di carattere politico con una persona che è incensurata, qual è la questione morale? Io questo non capisco” dice il primo cittadino al Quotidiano del Sud.

Nell’intervista, il sindaco parla anche del rapporto con il Partito Democratico: “Il PD è stato informato subito della situazione carte alla mano. Perché io faccio parte della famiglia del PD, ma ho sempre detto che non voglio difese d’ufficio e che il mio partito deve essere pienamente consapevole della situazione.

Infine, rivendica il proprio ruolo nel contrasto alla criminalità organizzata: “Noi la battaglia la facciamo sui beni confiscati con l’esenzione delle tasse comunali per le associazioni che gestiscono senza scopo di lucro i beni confiscati alla mafia”.