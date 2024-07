Salute e prevenzione, torna l’evento “BeCal X BeSafe”: il 13 luglio screening gratuiti a Fiumara

Dopo il successo degli eventi del 2023 a Reggio Calabria e Siderno Marina, l’Associazione BeCal torna con la terza edizione della Giornata della Prevenzione.

BeCal X BeSafe si terrà sabato 13 luglio, dalle ore 9.30 alle 12.30, presso il Centro Polifunzionale Crea di San Pietro, Fiumara, offrendo alla popolazione screening gratuiti in materia di prevenzione sanitaria, con il patrocinio del Comune di Fiumara.

“La prevenzione”, dichiarano Panetta e Custureri, soci BeCal, “è l’unica arma per combattere l’insorgenza di molte patologie. Gli specialisti che hanno aderito all’iniziativa intendono sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e sui rischi di uno stile di vita errato. L’evento sarà un importante momento di sensibilizzazione e informazione sulla prevenzione sanitaria, confermando l’impegno di BeCal a favore della salute e del benessere dei cittadini”.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Dott. Michele Filocamo, sostiene l’iniziativa di BeCal, sottolineando l’importanza di sensibilizzare la popolazione sulle misure volte a ridurre il rischio di insorgenza o aggravamento delle malattie, invita la cittadinanza a partecipare. Il Dott. Filocamo, in conclusione, ringrazia l’Associazione BeCal per aver scelto il comune di Fiumara e i professionisti che offriranno gratuitamente il loro fondamentale contributo.

L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è libero. Durante la mattinata, i partecipanti potranno effettuare una serie di screening di prevenzione gratuiti senza alcuna prenotazione (ma rispettando l’ordine di arrivo) recandosi al Centro Polifunzionale Crea di San Pietro, Fiumara, dalle 9:30 alle 12:30.

Diverse sono le figure mediche specialistiche hanno aderito all’iniziativa e che effettueranno:

• Visite di prevenzione per il tumore ai polmoni: il dott. Giuseppe Casablanca, Direttore UOC Chirurgia Toracica, AO Papardo di Messina, e la Dott.ssa Federica Gilda D’Agostino, UOC Chirurgia Toracica, AO Papardo di Messina.

• Visite senologiche di prevenzione per il tumore alla mammella: la dott.ssa Carmela Falcone, UOC Radiologia GOM di Reggio Calabria, la dott.ssa Mariagiovanna Notarangelo, UOC Chirurgia Generale GOM di Reggio Calabria, la dott.ssa Anna Maria Marchione, UOC Radioterapia GOM di Reggio Calabria, la dott.ssa Rita Maria Agostino, UOC Oncologia GOM di Reggio Calabria, e il dott. Roberto Maisano, UOC Oncologia GOM di Reggio Calabria.

• Valutazioni fisioterapiche: la dott.ssa Filomena Stellitano, fisioterapista.

• Cura e igiene della persona con rilevazione dei Parametri Vitali (PV): la signora Francesca Antonia Giordano, OSS GOM RC.

• Screening del benessere psicologico: la dott.ssa Angela Filocamo, la dott.ssa Valeria Pecoraro, la dott.ssa Federica Romeo, e la dott.ssa Antonia Siclari, tutte psicologhe.

L’Associazione BeCal esprime grande orgoglio per l’organizzazione della terza edizione di BeCalXBeSafe, vedendola come una testimonianza del rafforzamento delle proprie relazioni con le realtà comunali della provincia di Reggio Calabria che come BeCal attuano politiche mirate a mettere al centro della propria attività il cittadino.