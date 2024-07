Marito e moglie diplomati nei corsi serali dell’Ipa, il Comune di Taurianova li premia per l’esempio di un investimento in cultura e formazione senza limiti di età

Ci sono anche Eleonora e Ottavio, moglie e marito di 38 e 46 anni, tra i 20 neo diplomati a cui l’Amministrazione comunale ha voluto assegnare un riconoscimento per il particolare merito scolastico dimostrato.

Hanno ottenuto la maturità dopo aver frequentato per tre anni i corsi serali all’Ipa Gemelli-Careri di Taurianova (Istituto professionale per l’agricoltura e l’ambiente), infatti, e per questo il sindaco Roy Biasi li ha invitati nel Municipio per consegnargli, insieme con l’assessore alla Pubblica istruzione Angela Crea, una pergamena ricordo.

Eleonora Vicari ed Ottavio Barreca, lei casalinga e lui elettrauto, genitori di due figli in età scolastica che hanno partecipato alla cerimonia, hanno deciso insieme di migliorare la loro formazione seguendo lezioni dalle 16 alle 21 nella scuola di cui è dirigente Simona Prochilo presente insieme con una delegazione di docenti.

Eleonora e Ottavio, ringraziando per l’attenzione dimostrata dal Comune, hanno voluto sottolineare «la collaborazione ottenuta dalle figlie, trovandoci molto spesso a ripetere con loro in vista di ogni interrogazione».

La signora Eleonora ha inoltre annunciato l’intenzione di proseguire gli studi iscrivendosi all’università.

«L’attenzione che quest’anno il Comune ha voluto riservare a questi particolari diplomati – ha detto il sindaco Biasi – vuol significare anche la nostra volontà di indicare Eleonora e Ottavio quali testimoni di una formazione che non deve avere limiti di età e tempo, ed è significativo che ciò avvenga nell’anno in cui Taurianova è capitale del libro, occasione in cui rinverdire anche i fasti dei centri culturali cittadini che, come l’istituto Gemelli Careri, storicamente svolgono una funzione pilota nell’intero comprensorio».

La mattinata ha visto inoltre la consegna, da parte dell’assessore alla Pubblica istruzione Angela Crea, di un attestato agli altri maturati della classe “3° periodo serale dell’Ipa di Taurianova”, ricevuto da Angela Grimaldi.

«La nostra amministrazione – ha dichiarato l’assessore Crea – rinnova così la forte collaborazione con le comunità scolastiche cittadine, rimanendo attenta alle loro esigenze ma anche ai punti di forza delle dinamiche straordinarie, come quelle dei corsi serali, che dimostrano come la volontà di crescere culturalmente e di qualificarsi per le sfide del mondo del lavoro non abbia confini e limiti. Ringrazio questa scuola, la dirigente e i docenti dell’indirizzo Agricoltura e Ambiente, perché hanno saputo dimostrare ancora una volta che questo Istituto non solo è all’avanguardia per la didattica, ma mantiene anche le antenne puntate sulle esigenze di un territorio che va oltre i confini comunali, di cui rimane punto di riferimento imprescindibile per la formazione continua».