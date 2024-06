Reggio, la magia del Mago di Oz nella recita della ludoteca ‘Il Girasole’

La Ludoteca “Il Girasole” di Reggio Calabria è lieta di annunciare il suo spettacolo di fine anno, un evento tanto atteso da bambini, genitori e operatori.

Quest’anno, i piccoli protagonisti della ludoteca porteranno in scena un classico senza tempo: “Il Mago di Oz“. L’evento si terrà il 18 giugno 2024 alle ore 16:30 presso la sede della ludoteca, situata in Via Nazionale Pentimele, 167. La rappresentazione promette di essere un’esperienza magica e coinvolgente, che vedrà i bambini calarsi nei panni di Dorothy, del Leone Codardo, dello Spaventapasseri e dell’Uomo di Latta, per vivere insieme al pubblico le incredibili avventure nel fantastico mondo di Oz.

Una storia che ha incantato generazioni di bambini e adulti e i giovani attori della Ludoteca “Il Girasole” hanno lavorato con impegno e dedizione per portare sul palco una performance che sarà sicuramente ricca di emozioni e sorprese. Con la guida degli operatori della ludoteca, i bambini hanno preparato scenografie colorate, costumi dettagliati e coreografie che renderanno lo spettacolo un evento indimenticabile.

La Ludoteca “Il Girasole”, gestita dalla Cooperativa “Libero Nocera“, rappresenta un punto di riferimento importante per le famiglie di Reggio Calabria, offrendo un ambiente sicuro e stimolante dove i bambini possono crescere, imparare e divertirsi. La recita di fine anno è una tradizione che permette di celebrare i successi dei piccoli, mettendo in luce il loro talento e il lavoro svolto durante l’anno.

Marianna La Serra, dirigente della ludoteca, ha espresso grande soddisfazione per l’impegno e la dedizione dei ragazzi:

“Sono orgogliosa del lavoro svolto dai nostri piccoli attori. La loro passione e il loro entusiasmo sono il cuore pulsante di questo spettacolo. Ogni anno vediamo crescere in loro non solo le abilità teatrali, ma anche il senso di comunità e collaborazione”.

La Cooperativa Sociale “Libero Nocera”, che gestisce la ludoteca, sottolinea l’importanza di avere in città un posto come Ludoteca “Il Girasole”:

“La nostra missione è fornire un supporto fondamentale alle famiglie, offrendo un luogo sicuro e accogliente dove i bambini possono crescere armoniosamente. Un servizio comunale gratuito, che fa capo ai servizi sociali, come la nostra ludoteca è essenziale per Reggio Calabria, soprattutto in un periodo in cui le famiglie affrontano molte sfide economiche e sociali”.

La ludoteca aspetta con gioia genitori, nonni, amici e tutti coloro che vorranno partecipare a questa festa del teatro e dell’infanzia.