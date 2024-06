Europee, Mazzaferro: “Forza Italia primo partito a Gioiosa Ionica, risultato del nostro lavoro”

“Un weekend importante quello delle Elezioni Europee per il nostro partito, sia a livello nazionale che territoriale. Forza Italia, solo qualche mese fa, era data quasi per morta, destinata a sparire politicamente, ma evidentemente la valutazione era totalmente sbagliata. Una buona e sana politica aggrega e porta a vincere”. Queste le prime parole di Vincenzo Mazzaferrom membro del coordinamento provinciale di Forza Italia e coordinatore di Gioiosa Jonica.

Il dato del comune della locride non lascia spazio ad altre interpretazioni. Partito al 26,94 % con 451 voti di lista. Un candidato, l’attuale Vice Presidente della Regione Calabria Giusi Princi, il più votato in assoluto con 330 preferenze.

“Con 84mila voti – prosegue Mazzaferro – Giusi Princi porta Reggio in Europa, la prima donna reggina al Parlamento Europeo. Questi dati confermano la forza di un movimento politico guidato dal Vice segretario Nazionale FI, Roberto Occhiuto e dal Coordinatore Regionale della Calabria Francesco Cannizzaro. Un ringraziamento a loro che con pazienza ci hanno indicato la strada da percorrere, portandoci ad una vittoria storica”.

“Il nostro partito – conclude Mazzaferro – è il naturale punto di incontro dei moderati di ispirazione liberale ed europeista. Questo risultato conferma che la provincia di Reggio Calabria ne è il cuore pulsante. Da dirigente provinciale del Partito, oltre che responsabile locale, sono davvero orgoglioso e fiero ma sono consapevole che questo comporterà ulteriori responsabilità. Maggiore impegno per dare risposte concrete alla popolazione. Grazie davvero di cuore a quanti hanno contribuito per arrivare a questo importante risultato, che abbiamo ottenuto lavorando sodo e senza lasciare nulla al caso. Grazie al Consigliere Regionale Giacomo Crinò per la sua vicinanza e soprattutto per la sua esperienza, messa sempre a disposizione. Al gruppo consigliare Forza Italia e in maniera particolare a Marcella Agrippo, che mi ha affiancato per tutta la campagna elettorale. A tutti i militanti e i simpatizzanti del partito, ai tantissimi amici che sono stati sempre presenti, e alla mia famiglia che ha messo anima, cuore e tanta pazienza”.