Ponte sullo Stretto, Salvini guarda al modello scandinavo: trasferta in Svezia per il ministro delle Infrastrutture

Il vicepremier e Ministro Matteo Salvini è a Malmo e si sta dirigendo al ponte di Öresund. Si tratta del ponte strallato più lungo d’Europa adibito al traffico stradale e ferroviario con una campata centrale di 490 metri. In altre parole, è un ponte sospeso il cui impalcato è retto da una serie di cavi detti stralli ancorati a piloni o torri di sostegno.

In serata, Salvini sarà a Roma dove ha già convocato una riunione per discutere del ponte sullo Stretto tra Calabria e Sicilia, anche alla luce delle interlocuzioni di queste ore in Svezia con i colleghi europei dei Trasporti e con il Commissario Ue Adina Valean.

Lo fa sapere il Mit.