Brancaleone, approvato finanziamento da 1 mln di euro per messa in sicurezza località Fiumarella

L’Amministrazione Comunale di Brancaleone comunica che è stato riconosciuto dal Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali il finanziamento di 1 milione di euro per la “Messa in sicurezza e mitigazione rischio idrogeologico Località Fiumarella”. Il provvedimento è stato pubblicato con Decreto 18 luglio 2022 del Ministero dell’Interno, https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-18-luglio-2022.

La scheda progettuale è stata presentata dal comune in data 28 febbraio 2022 ed è risultata pienamente ammissibile al finanziamento.

Il percorso dei lavori è regolamentato nei termini e nei modi indicati dal decreto, che prevede una prima erogazione del 20% entro i 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e il restante 10% a saldo dopo la presentazione del certificato di collaudo.