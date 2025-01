La GSD Isola Capo Rizzuto avvisa, col seguente comunicato stampa, che ai tifosi lametini verrà vietata la trasferta proprio nello stadio di Isola Capo Rizzuto a causa dei lavori di riqualificazione dell’impianto:

“A seguito dei sopralluoghi effettuati dai funzionari della D.I.G.O.S. della Polizia di Stato di Crotone e dalla Tenenza dei Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto, è stata confermata l’impossibilità di accogliere tifosi ospiti in occasione della partita di Eccellenza tra Isola Capo Rizzuto e Vigor Lamezia, in programma il 1° febbraio 2025 presso lo Stadio Comunale Sant’Antonio.

Il settore ospiti dell’impianto è chiuso dallo scorso novembre, come già comunicato dalla LND con il Comunicato Ufficiale n° 73 del 21 novembre 2024, emesso dopo la nota dell’Ufficio Tecnico Comunale del 18 novembre 2024, che ne aveva decretato l’inagibilità a causa dei lavori di riqualificazione e ampliamento dello stadio.

Per la partita del 1° febbraio, al fine di consentire la presenza dei tifosi della Vigor Lamezia, era stata valutata un’alternativa all’interno dell’impianto, individuando un’area da destinare in via straordinaria alla tifoseria ospite. Tuttavia, dopo vari sopralluoghi, l’area è stata ritenuta non idonea in quanto anch’essa ricade all’interno del cantiere, come confermato dal Direttore dei Lavori.

Di conseguenza, come comunicato ufficialmente dalla Questura di Crotone con nota odierna, è stato vietato l’accesso allo stadio ai tifosi biancoverdi, che non potranno seguire la squadra in trasferta per motivi di sicurezza.”