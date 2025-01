‘Ndrangheta, Carabinieri Crotone, ora gli imprenditori denunciano

Importanti indagini che hanno consentito di sgominare nuove cosche di ‘ndrangheta, ma anche contrasto al fenomeno sempre piu’ dilagante della violenza di genere e delle truffe agli anziani. Sono i dati salienti dell’attivita’ condotta dai carabinieri della provincia di Crotone nell’anno appena trascorso i cui risultati sono stati illustrati oggi al comando provinciale dell’Arma dal colonnello Raffaele Giovinazzo. Un’attivita’ esplicata attraverso 14 mila servizi sul territorio durante i quali sono stati controllati 40 mila mezzi e 60 mila persone. Le indagini svolte dalle aliquote e dalle sezioni operative dei Nuclei operativi e radiomobili delle tre Compagnie di Crotone, Ciro’ Marina e Petilia Policastro, coordinate dal Nucleo investigativo del Reparto operativo, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Crotone e della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, sono sfociate nelle operazioni denominate Sahel, contro la nascente cosca dei Martino di Cutro, e Nemesis, che portato alla luce le attivita’ della cosca Tallarico di Casabona. Altrettanto importanti le operazioni contro gli spacciatori che operavano nel centro storico di Crotone. In proposito il colonnello Giovinazzo ha sottolineato il rapporto che si e’ venuto a instaurare con gli imprenditori e i commercianti, che hanno “assunto consapevolezza del fatto che l’unica strada, l’unico percorso praticabile per garantire la loro attivita’ in campo aziendale, e’ quello di denunciare le pressioni estorsive che vengono solitamente esercitate”. Il comandante provinciale dell’Arma ha quindi fatto riferimento all’omicidio del pizzaiolo Francesco Chimirri, ucciso il 7 ottobre dello scorso anno nel popolare quartiere Lampanaro con un colpo di pistola esploso dal vice ispettore della Polizia di Stato Giuseppe Sortino.