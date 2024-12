Dieta sana ed equilibrata ed approccio positivo per contrastare la malattia: i pazienti oncologici del ‘San Giovanni di Dio’ di Crotone hanno ricevuto in dono i “cofanetti di Jaja” dall’‘Associazione Jole Santelli’

Un cofanetto ricco di speranza e di positività per i malati oncologici del “San Giovanni di Dio”. All’ospedale di Crotone ieri mattina sono arrivati 220 “cofanetti di Jaja”, chiamati così per il nomignolo con il quale i familiari e gli amici più intimi si rivolgevano affettuosamente alla compianta Governatrice della Calabria Jole Santelli. Promotrice dell’iniziativa, difatti, è l’associazione ‘Iole Santelli’, creata dalle sorelle Paola e Roberta, che ha inteso donare anche ai pazienti oncologici della provincia di Crotone prodotti d’eccellenza calabresi, nonché elementi basilari della Dieta Mediterranea, ricchi di proprietà organolettiche: spremute di bergamotto e miele, cipolla rossa di Tropea, miele biologico, olio extra vergine di oliva, saponette di cedro di Calabria. E insieme ai prodotti di qualità del territorio regionale, tanto amato dalla Governatrice, sono stati donati un opuscolo informativo sull’alimentazione da privilegiare nelle varie fasi della terapia ed un taccuino sul quale annotare i propri pensieri.

Un gesto di vicinanza e di supporto nei confronti dei pazienti oncologici crotonesi, in ricordo della voglia di vivere della Presidente Santelli e della sua forza psicologica nell’affrontare la malattia. Il progetto, infatti, mira a diventare un vero e proprio momento di cura per i malati, importante tanto quanto gli aspetti medici e chirurgici. I cofanetti di Jaja hanno l’obiettivo di promuovere tra i malati oncologici l’alimentazione sana ed equilibrata che, associata ad uno stile di vita attivo, rappresentano un valido strumento per la prevenzione di determinate patologie, per la gestione ed il trattamento di molte malattie. Fondamentali anche i consigli e le raccomandazioni annotati nell’opuscolo da uno specialista biologo nutrizionista, volti a favorire la cultura della prevenzione anche attraverso lo stile di vita e che vogliono contribuire a migliorare la routine quotidiana dei pazienti. Infine, il taccuino ambisce a diventare uno stimolo ad adottare un approccio positivo a quella che è una delle battaglie più importanti della vita.

La direzione strategica dell’Azienda sanitaria provinciale di Crotone ha espresso gratitudine e grande apprezzamento per il nobile gesto dell’Associazione ‘Jole Santelli’, che rappresenta un’importante dimostrazione di solidarietà, vicinanza e speranza nei confronti dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, legata anche al sostegno alla ricerca, fondamentale per contribuire al progresso scientifico ed al miglioramento della vita dei malati.