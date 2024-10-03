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Isola di Capo Rizzuto: convocazione Consiglio comunale

Si comunica che il Consiglio Comunale è convocato in seduta SRAORDINARIA per il giorno 07.10.2024, alle ore 17:30 in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 08.10.2024, alle ore 17:30, presso la sala Consiliare sita in palazzo Baracco del Comune di Isola di Capo Rizzuto, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE DEL 05.07.2024; APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELL’ESERCIZIO 2023 AI SENSI DELL’ART. 11-BIS, D.LGS. N. 118/2011; VARIAZIONE N.4 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI (ART. 193, CO. 2, DEL TUEL); PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA DENOMINATO “PIANO ATTUATIVO UNITARIO DI RIGENERAZIONE URBANA DI LE CASTELLA” IN COERENZA ALL’ART. 4, C. 6, LETT. B) DELLA LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 4 LUGLIO 2022. AGGIORNAMENTO OSSERVAZIONI E INTEGRAZIONI DOCUMENTALI. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DISCENDENTE DALLA SENTENZA N. 581/2023 EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE IN FAVORE DELL’ARCH. FRANCESCO DOMENICO POMPEO; APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVO ALLA PRATICA “PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO CON COD UNIVOCO SUAP N. 7894 DEL 09/08/2024, PROT. N. 23414 DEL 13/08/2024 – RELATIVA A AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITÀ CON IL POSIZIONAMENTO DI UN VAGLIO COMPLESSO A CUMULO DI INERTI, REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA APERTA SU TRE LATI PER RICOVERO MEZZI E L’AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DEL NUOVO CAPANNONE CON RIDISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI.” RESTITUZIONE DEL TERRENO IDENTIFICATO AL N.C.T. DEL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO AL FG.10 P.LLA 501 PER MANCATA REALIZZAZIONE DI UN ALBERGO-RESIDENCE CON RELATIVE ATTREZZATURE IN LOCALITA’ VENTAROLA – DITTA BATTIGAGLIA. Si informano i Consiglieri Comunali che tutti gli atti inerenti all’ordine del giorno sono depositati presso l’ufficio di Segreteria in osservanza delle disposizioni Statutarie e Regolamentari vigenti in materia, per eventuali consultazioni o delucidazioni.

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