Melissa, la soddisfazione dell’ex sindaco Falbo: “Fugato ufficialmente ogni dubbio di infiltrazione mafiosa e condizionamento su attività amministrativa”

“Che ogni dubbio o sospetto di infiltrazione mafiosa e di condizionamento dell’attività amministrativa per il Comune di Melissa possa dirsi oggi ufficialmente fugato rappresenta, al netto di ogni altra valutazione personale e politica che oggettivamente riporta serenità, una conferma importante e preziosa per la dignità, la funzione e l’immagine delle istituzioni pubbliche e per la reputazione complessiva di tutta la comunità, del territorio e in parte anche della regione”.

DECORSI ANCHE I 90 GIORNI PER PUBBLICAZIONE DECRETO CONCLUSIONE

È quanto dichiara Raffaele Falbo, già sindaco della Città fino al termine del mandato naturale scaduto nella scorsa Primavera ed a seguito del quale l’ente è stato confermato in stato commissariale essendo andate deserte le previste elezioni, prendendo atto ormai pubblicamente e definitivamente anche del termine procedimentale dei 90 giorni previsti per la pubblicazione del decreto di conclusione dell’indagine di accesso per la commissione insediatasi a fine 2023.

FATTO MOLTO POSITIVO PER TUTTI. COMUNITÀ NE SIA ORGOGLIOSA

“Siamo – continua l’ex Sindaco – di fronte ad un fatto molto positivo per tutti, anzi tutto per quanti hanno rappresentato e rappresentano le istituzioni.

SODDISFAZIONE PER PRESENZA E RUOLO SVOLTO DALLO STATO

Ecco perché – sottolinea – tutta la comunità può e deve andarne fiera e può dirsi soddisfatta e contenta per la presenza ed il ruolo svolto dallo Stato e dalla forze dell’ordine in tutte le sue articolazioni e declinazioni.

VITTORIA DI CIVILTÀ CHE DEVE INCORAGGIARE A RIFLETTERE E ANDARE AVANTI

Quella di cui tutta Melissa può beneficiare – aggiunge l’ex Primo Cittadino ringraziando Ministero, Prefettura, Magistratura e tutti i commissari impegnati nell’indagine delicata portata avanti nel nostro comune – è oggi una vittoria di civiltà, di diritto e di libertà, che deve incoraggiare tutti a riflettere ed a continuare ad impegnarsi per offrire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le proprie inclinazioni e vocazioni, un contributo alla crescita sociale, politica, culturale ed economica della nostra terra.

SOSTEGNO COMMISSARI VERSO PROSSIME ELEZIONI E RITORNO POLITICA

Allo stesso tempo – va avanti – sosteniamo con plauso il lavoro che stanno portando avanti gli attuali commissari e che li vedrà impegnati fino alla primavera del prossimo anno, traghettando il nostro comune fino alle prossime elezioni che, con la partecipazione e l’entusiasmo di tutti, sono sicuro –conclude Falbo – sanciranno il normale ritorno della Politica e l’affermazione ancora una volta dei principi, del metodo, dei contenuti ed anche delle ambizioni della Democrazia”.