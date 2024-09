Alecci: “Vicinanza al sindaco di Cotronei e al responsabile affari generali del comune per l’aggressione subita”

“Non ho fatto in tempo ieri a rientrare da san Gregorio d’Ippona dove ho portato la mia solidarietà al Sindaco Pasquale Farfaglia in seguito alla grave intimidazione subita che giunge questa nuova, allarmante notizia dal crotonese. Esprimo la mia vicinanza al Primo Cittadino di Crotonei, Antonio Ammirati, e al Responsabile del settore Affari Generali comunale, Antonio Scavelli, aggrediti qualche giorno fa da un imprenditore della zona per la mancata assegnazione di un appalto.

Credo che la situazione cominci a diventare davvero insostenibile, occorre prendere delle decisioni urgenti per garantire sicurezza e tranquillità agli amministratori pubblici nello svolgimento del proprio importante servizio, in nome della civiltà e della democrazia. I gesti di pochi non possono mettere in discussione l’intero interesse pubblico. Buona l’idea di fissare per il prossimo martedì 17 un Consiglio comunale aperto per discutere sulla vicenda, sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere l’impego delle istituzioni a tutti i livelli nel condannare con forza ogni tipo di violenza. Ma non basta! La Calabria e soprattutto alcune province della nostra regione da troppi anni attendono un intervento deciso dello Stato per prevenire episodi del genere e garantire uno sviluppo ed una crescita duratura. Perché, purtroppo, fatti come quello appena accaduto devono suonare come un forte campanello d’allarme per tutti, in quanto frutto di una situazione di frustrazione e arretratezza economica che, purtroppo, vivono alcuni territori”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Ernesto Francesco Alecci.