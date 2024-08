PNRR: adesione del Comune di Crotone alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati

Con un finanziamento già incassato di 162.748 euro, il Comune di Crotone ha aderito alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

I fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza consentiranno lo scambio semplice e sicuro di informazioni tra le PA attraverso una piattaforma unica al fine di incrementare l’efficienza dell’azione amministrativa, ridurre la richiesta di dati al cittadino e creare nuove opportunità di sviluppo per le imprese.

Inoltre, con l’adesione all’Avviso, l’Ente avrà l’opportunità di mettere a disposizione di altre amministrazioni i propri dati tramite la pubblicazione di nuove API nel catalogo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati.

Finora il Comune di Crotone ha ottenuto quasi 1 milione mila euro da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio. I finanziamenti riguardano tra gli altri l’aggiornamento in sicurezza dei servizi comunali in cloud e la rivisitazione del portale comunale.

“Il PNRR per il Comune di Crotone è Sport, Rigenerazione Urbana, Istruzione, Sociale ma anche Digitalizzazione. Questo è un primo tassello di un’azione in corso di rinnovamento in materia di Amministrazione digitale. I fondi del PNRR serviranno a snellire la macchina amministrativa e dare la possibilità ai cittadini di fruire di una serie di servizi dell’ente da remoto tramite portale. Il tutto va ad aggiungersi a ciò che è stato portato negli ultimi due anni dall’Amministrazione comunale migrando i servizi dell’ente in cloud e adeguarsi alle linee guida AGID. Ringrazio il personale preposto, ing. Greco, ing. Sestito e dott. Riganello che insieme alla dirigente dott.ssa Paturzo stanno portando avanti le misure del PNRR” dichiara l’assessore al PNRR Luca Bossi