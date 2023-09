Isola Capo Rizzuto (KR) partono anche a Marinella i lavori sulla rete fognaria: cantieri attivi su tutto il territorio

Partono anche in località Marinella i lavori per il completamento e l’efficientamento della rete fognaria che stanno interessando gran parte del territorio di Isola Capo Rizzuto. La ditta appaltatrice, che nel mese di marzo 2022 si è aggiudicata l’appalto per un totale di 4,4 milioni di euro, ha avviato ieri i lavori della frazione.

Marinella è una delle tante località che ancora oggi si trova senza una condotta fognaria e le tante famiglie che ci vivono sono ancora alle prese con i pozzi neri: una situazione di disagio soprattutto nei mesi estivi quando la zona diventa ambita da migliaia di turisti. Ed è proprio su queste località che l’amministrazione ha deciso di intervenire per dare ai residenti servizi essenziali e dignità.

Lo stesso è già avvenuto nella frazione di Le Cannella dove i lavori sono già terminati, mentre sono ancora in corso quelli di Capo Rizzuto, Ventarola, Sant’Anna e Capo Piccolo (anche depuratore). A breve il via ai lavori anche al depuratore Mazzotta e successivamente partiranno quelli di Le Castella.

Nel frattempo, considerando i lavori già in corso, l’Amministrazione ha presentato altri progetti per il completamento delle rete fognaria che da qui a breve porteranno nuovi fondi necessari per l’ultimazione di una rete fognaria ormai fatiscente e non più in grado di rispondere alle esigenze di una comunità in continua crescita e con utenze quintuplicate nei mesi estivi.