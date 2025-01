Fratelli d’Italia San Marco Argentano, eletto Williams Verta alla guida del partito locale

In data venerdì 24 gennaio presso l’Hotel Don Carlo a San Marco Argentano, è stato eletto segretario comunale con il 60% dei voti Williams Verta. Il circolo intitolato a Paolo Borsellino, finalmente ha il suo segretario eletto, dopo che prima delle comunali l’ex segretario Emilio Di Cianni si era dimesso per motivi familiari. L’esperto Verta, già dirigente provinciale di FdI, ha affermato: “Ci tengo a ringraziare tutti i tesserati, e sono convinto che da oggi inizierà una nuova fase che porterà il circolo a crescere giorno dopo giorno. Le porte sono aperte a tutti coloro che credono in questi valori e che riconoscono Giorgia Meloni un leader capace e lungimirante per il futuro della nostra nazione. Nei prossimi mesi, con il supporto del nostro coordinatore provinciale Angelo Brutto e dei vertici del partito regionali e nazionali, cercheremo di attenzionare i problemi che attanagliano il nostro territorio”.