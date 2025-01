All’IC Erodoto si formano giovani ambasciatori della sostenibilità. Con il progetto Co.Ro Educational, l’educazione ambientale diventa azione concreta grazie alla sinergia tra scuola, Comune ed Ecoross

L’Amministrazione Comunale di Corigliano Rossano e l’azienda Ecoross hanno portato il progetto Co.Ro Educational all’Istituto Comprensivo Erodoto, coinvolgendo gli studenti delle classi quarte della scuola primaria in un percorso educativo che unisce teoria e pratica per promuovere comportamenti sostenibili. Gli alunni hanno partecipato attivamente a lezioni tecnico-pratiche, dimostrando grande interesse e curiosità verso le tematiche ambientali. Il progetto fa parte di un più ampio piano educativo che si propone non solo di divulgare nozioni sull’educazione ambientale, ma anche di aiutare i più giovani a interiorizzare il valore della sostenibilità.

«Progetti come questo nelle scuole sono fondamentali – ha dichiarato la Dirigente Scolastica Susanna Capalbo – Grazie alla routine scolastica, i ragazzi hanno l’opportunità di sviluppare comportamenti virtuosi, in linea con gli obiettivi dell’educazione ambientale. Non dimentichiamo che attraverso tali attività si favorisce anche la crescita di competenze essenziali per la cittadinanza». Capalbo ha difatti sottolineato l’importanza della scuola come luogo di educazione globale, dove l’istruzione si coniuga con l’esperienza pratica dei principi appresi. «La scuola deve continuare a svolgere un’opera educativa che vada oltre l’istruzione. Educazione e istruzione devono camminare insieme, e ciò significa tradurre i concetti in esperienze concrete. Durante la giornata scolastica, i ragazzi devono avere la possibilità di mettere in pratica comportamenti positivi, come la raccolta differenziata e la cura degli spazi scolastici». A tal proposito, la Dirigente ha fatto notare quanto bambini del suo Istituto siano attivamente coinvolti nella raccolta differenziata e nel mantenimento della pulizia delle classi, specialmente dopo la ricreazione. «Questo tipo di coinvolgimento diretto – ha spiegato – è essenziale per interiorizzare comportamenti responsabili e comprendere il valore del rispetto per l’ambiente».

Alla lezione era presente anche l’Assessore all’Ambiente Francesco Madeo. «Il successo di questa iniziativa si misura nell’entusiasmo con cui insegnanti e studenti ci hanno accolto», ha dichiarato, mettendo in evidenza il ruolo cruciale delle scuole nel promuovere una rivoluzione collettiva. «Nei prossimi mesi – ha proseguito – misureremo concretamente i risultati, a partire dall’aumento della percentuale di raccolta differenziata che ci aspettiamo di osservare». Madeo ha poi rimarcato con chiarezza l’intento di questo percorso: «Vogliamo sensibilizzare i più piccoli affinché diventino ambasciatori della sostenibilità. Lo scopo è che siano loro a portare questo messaggio all’interno delle case, coinvolgendo genitori e familiari. Gli studenti – osserva Madeo – sono attentissimi a questi temi, sia grazie al grande lavoro svolto nelle scuole sia per la curiosità che suscita un percorso nuovo come questo».

L’assessore ha concluso ribadendo come l’educazione ambientale sia essenziale per costruire un futuro più sostenibile, grazie al contributo reciproco di tutti. Con questo spirito, il progetto Co.Ro Educational segna un passo fondamentale verso un cambiamento positivo e duraturo che coinvolga l’intera comunità.