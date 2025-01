Al via il Master universitario di II livello in Gestione della Transizione Verde e dei Rischi Climatici: un percorso gratuito per formare esperti della transizione verde

Il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche (DiScAG) dell’Università della Calabria, in collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e prestigiosi partner del territorio come Confindustria Cosenza e BCC Mediocrati, apre le iscrizioni al Master universitario di II livello in Gestione della Transizione Verde e dei Rischi Climatici. Questo innovativo percorso formativo, completamente gratuito, finanziato nell’ambito dei Patti Territoriali del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), punta a formare esperte ed esperti capaci di integrare strategie climatiche e di sostenibilità nei contesti aziendali, istituzionali e sociali.

Il Master si rivolge a un ampio pubblico di laureate e laureati magistrali in discipline economiche, giuridiche, ingegneristiche, scientifiche e architettoniche. È pensato anche per manager, imprenditrici e imprenditori, amministratrici e amministratori locali e professioniste e professionisti che vogliono acquisire competenze strategiche per affrontare le sfide legate alla transizione verde e al rischio climatico.

La struttura del Master prevede un approccio interdisciplinare, integrando aspetti economici, normativi e tecnologici con un focus sulla sostenibilità ambientale. La didattica, basata su una forte sinergia tra Università e mondo imprenditoriale, offre modalità flessibili che combinano lezioni online, sessioni ibride e project work personalizzati, garantendo una formazione teorico-pratica di alto livello. 1500 ore di formazione tra didattica a stage, per un percorso che dura un anno e consente di acquisire 60 crediti formativi universitari (CFU).

Grazie al supporto dei partner coinvolti, il Master si distingue per la sua capacità di coniugare innovazione, ricerca e applicazione pratica, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione e alla crescente richiesta di figure professionali in grado di gestire il rischio climatico e promuovere la sostenibilità.