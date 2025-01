“Ecologia Oggi” in difficoltà a Cosenza, il sindaco Franz Caruso perde la pazienza: “Città non pulita e ritardi sugli stipendi ingiustificabili”

Le diverse problematiche e le criticità che riguardano il servizio di raccolta dei rifiuti in città sono state al centro di un incontro, tenutosi nel pomeriggio a Palazzo dei Bruzi, tra il Sindaco Franz Caruso e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e della RSU dei lavoratori di “Ecologia Oggi”. L’incontro era stato chiesto al primo cittadino che ha prontamente ricevuto le sigle sindacali per ascoltare le loro richieste, nell’ottica di garantire il rispetto delle regole contrattuali da parte del datore di lavoro ed un miglioramento del servizio.

All’incontro, svoltosi nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, hanno preso parte, oltre al Sindaco Franz Caruso, gli Assessori Francesco De Cicco e Pasquale Sconosciuto, e il dirigente del settore ambiente Giovanni Ramundo. Per le sigle sindacali erano presenti Pierfrancesco Lincol, segretario regionale della Fiadel, Pasquale Amantea (della Federazione Igiene Urbana della UGL), Stefano Catanzariti della USB e tutta la RSU aziendale.

Una delle prime questioni affrontate è stata quella relativa al ritardo dell’azienda “Ecologia Oggi” nella corresponsione delle spettanze ai lavoratori. A questo proposito il Sindaco Franz Caruso ha chiaramente detto che “l’azienda non può accampare scusanti sui ritardi nella corresponsione degli stipendi e questo perché non è possibile subordinare il pagamento delle spettanze ai pagamenti del Comune. Non è previsto da nessuna norma contrattuale – ha ribadito il primo cittadino- Del resto sono le regole del rischio di impresa. Devono avere la capacità economica per pagare gli stipendi alla scadenza prevista dal contratto”. Su questo punto Franz Caruso è stato categorico anche nel precisare che sull’argomento interverrà direttamente sui vertici di Ecologia Oggi per dire che “devono rispettare le date di pagamento dei lavoratori, anche perché può anche capitare un ritardo nei pagamenti, e non è il nostro caso in quanto tutti i pagamenti da parte del Comune sono in regola, ma questo non giustifica il ritardo sulle spettanze. Noi siamo disponibili al confronto e al sostegno, mentre permangono delle criticità che bisogna avviare a soluzione”. Franz Caruso ha inoltre aggiunto che “da quando ci siamo insediati, abbiamo parlato con i vertici e abbiamo detto che la mia Amministrazione non vuole comminare sanzioni perché a noi interessa che il servizio sia svolto e sia svolto bene. Sono del parere che ognuno debba fare il suo. Noi abbiamo fatto grandi sacrifici per garantire la copertura di un impegno economico mastodontico per una città come Cosenza e stiamo pagando puntualmente. Vorrei che dall’altra parte ci fosse uguale corrispondenza”.

Nel corso dell’incontro il Sindaco ha anche sottolineato che “la città registra un passo indietro rispetto allo spazzamento, alla pulizia e al decoro urbano. Di questo si deve far carico la società che ha l’appalto e io chiederò di farsene carico. Ci sono più di 500 operatori che quotidianamente in città devono garantire la pulizia e il decoro urbano e sono tanti. Una massa lavorativa importante che dovrebbe assicurare veramente la pulizia assoluta della città. Ma non è così. Il Comune sta onorando i suoi impegni e rispetta le scadenze, ma anche gli altri devono fare altrettanto. Il nostro obiettivo è che Cosenza sia una città pulita e decorosa”.

Dai rappresentanti sindacali sono venute alcune richieste come l’istituzione di un appuntamento mensile con momento di confronto e di report per una interlocuzione ritenuta fondamentale per migliorare il servizio, la necessità di operare delle varianti contrattuali e di pervenire ad una migliore riorganizzazione e rimodulazione del servizio, tenendo conto dell’importanza della turnazione, soprattutto quella notturna. “Tradurremo in sollecitazioni le cose che ci avete detto – ha concluso Franz Caruso- al fine di rispettare le esigenze dei lavoratori e fornire un servizio migliore alla città”.