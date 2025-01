Il progetto dedicato alle Donne di Carolyn Smith “Sensual Dance Fit” si stabilisce a Cosenza, Rende e Castrolibero con Eleonora Cafiero docente. Cinque presentazioni sold out

Si chiama “Sensual Dance Fit” ed è stato ideato esclusivamente per il mondo delle Donne da Carolyn Smith il programma che mira a sostenere e restituire femminilità ad esse benessere psico fisico, energia ed entusiasmo. Nota anche come presidente di giuria del programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle” edito da RAIUNO, Carolyn Smith ha reso noto il cancro che sta combattendo e che definisce “intruso” non gradito e da contrastare. Per questo motivo ha iniziato da se stessa ideando il programma che oggi in Italia è rivolto a tutte le donne. A praticarlo con successo in Italia sono oltre diecimila donne. Da oggi il programma “Sensual Dance Fit si stabilisce a Cosenza, Rende e Castrolibero ed ha come insegnante certificata SDF Eleonora Cafiero umanista, antropologa e progettista nota anche per avere un trascorso di aiuto coreografa di RAIUNO e cinque concorsi internazionali di danza Jazz vinti alle spalle che ne fanno una garanzia. Cinque le serate di presentazione tutte sold out con oltre trecentoventi richieste e la prima di sabato 11 gennaio ha fatto il pienone con l’entusiasmo alle stelle. “Questo progetto è nato in origine per rispondere alle fatiche del mio percorso oncologico” – spiega Carolyn Smith – “Desideravo ritrovare me stessa, la mia femminilità, la coordinazione e la grazia che spettano ad ogni donna e, in particolare, ad una danzatrice. Dopo un lungo periodo di riflessione su quello che potevo fare per me stessa a seguito di un forzato quanto inaspettato stop, ho deciso di ritornare nel mio studio di ballo e l’idea ha preso forma“. Uno specchio ed una sedia. Niente altro. Le prime coreografie di quel progetto embrionale apparivano già fonte inesauribile di nuove idee. A distanza di soli otto anni, SDF conta quasi duecento scuole su tutto il territorio nazionale e più di diecimila allieve di ogni età. “Il potere della sorellanza in Sensual Dance Fit è incredibile” – conferma Carolyn. Per supportare le allieve in questa trasformazione oltre alle coreografie, SDF punta, innanzitutto, sulla leadership delle insegnanti che sono le prime a sperimentare il cambiamento. A loro viene offerta una formazione a 360° che include, oltre alla danza, anche altre discipline quali: marketing, comunicazione, gestione finanze e, appunto, leadership. Le insegnanti che decidono di sposare la missione ed affiliarsi al brand sono responsabili di portare questo messaggio e la trasformazione di centinaia di donne nel loro territorio. “Sono felice ed orgogliosa – afferma Eleonora Cafiero – di avere sposato questo importante progetto ed intrapreso questo nuovo percorso che mi pone da donna al servizio di altre donne. Durante la formazione a Padova con Carolyn ho compreso che è proprio vero che Sensual Dance Fit non è un semplice corso di ballo ma un vero e proprio stile di vita, un forte sostegno per la propria persona, lo dico da professionista del settore – continua Eleonora Cafiero – e l’effetto di Sensual Dance Fit non si esaurisce al termine della lezione – conclude Eleonora Cafiero – ma ha per davvero la capacità di trasformare le donne da dentro, attivando nuove ed inaspettate risorse per aumentare l’amore per sé stesse, la fiducia, la sicurezza interiore, la femminilità. Questa sera, durante la prima presentazione ho avuto ulteriore conferma di tutto ciò. Sono convinta che solo chi ne capisce il senso vero ne diventa Ambasciatrice. Un doveroso ringraziamento al gruppo di donne che mi stanno sostenendo in tutte le fasi organizzative”. Il progetto inizierà subito dopo le serate di presentazione a partire da giorno 20 gennaio 2025 e si terrà presso la “Hedonism Fitness e Benessere” in Via Panebianco, 452 a Cosenza.