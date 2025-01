Il Convitto Nazionale “Bernardino Telesio” apre le porte per l’Open Day: un’occasione unica per scoprire eccellenza educativa e innovazione

La scelta della scuola è una delle decisioni più importanti per il futuro dei propri figli. Per questo, il Convitto Nazionale “Bernardino Telesio” apre le sue porte a famiglie e studenti per Open Day imperdibili, in programma martedì 14 e giovedì 23 gennaio dalle 17.45 alle 19 .

Un’occasione per conoscere da vicino un’istituzione che coniuga tradizione e innovazione, offrendo percorsi formativi di eccellenza e servizi pensati per il benessere e il successo formativo di ogni studente.

La Dirigente Scolastica, dottoressa Miriam Curti, guiderà le famiglie alla scoperta dell’offerta didattica e dei numerosi progetti innovativi che caratterizzano le classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado.

Durante l’Open Day i bambini e i ragazzi potranno partecipare a laboratori interattivi e attività pratiche, vivendo in prima persona l’atmosfera educativa del Convitto; i genitori invece avranno accesso agli ambienti scolastici.

Uno dei punti di forza dell’Istituto è l’offerta formativa internazionale e l’essere una Scuola che propone percorsi certificati da Cambridge Assessment International Education. L’offerta include English as a Second Language e Science per la Scuola Primaria, English as a Second Language e Global Perspectives per la Scuola Secondaria di I grado.

Il Convitto Nazionale “Bernardino Telesio” si distingue anche per i servizi di supporto alle famiglie, tra cui:

Servizio navetta , per semplificare gli spostamenti casa-scuola-casa.

, per semplificare gli spostamenti casa-scuola-casa. Mensa di qualità , per garantire un’alimentazione sana e bilanciata.

, per garantire un’alimentazione sana e bilanciata. Studio guidato, con supporto educativo.

L’Open Day è il momento ideale per entrare in contatto con il team educativo, scoprire la filosofia pedagogica del Convitto e immergersi in un ambiente che punta all’eccellenza formativa e al benessere degli studenti, ed anche l’occasione di conoscere una scuola che unisce la solidità della tradizione con una visione proiettata verso il futuro.