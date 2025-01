Corigliano Rossano: manovre idrauliche per la riparazione della Condotta del Fallistro

Nella mattinata di oggi gli operatori Sorical, coadiuvati dagli addetti del settore 14 “Reti e Manutenzione” del Comune di Corigliano-Rossano hanno rintracciato due importanti perdite sulla Condotta del Fallistro che alimenta i due centri storici.

La ricerca è durata settimane, resa molto complicata anche dalle condizioni atmosferiche e dalla neve, tenendo conto che le sorgenti del Fallistro partono dalla Sila e scendo fino ai Centri Storici.

I disagi idrici di queste settimane, registrati in parte dei Centri Storici ed in alcune contrade (Santa Maria delle Grazie, Crocicchia ecc.) sono stati causati certamente da questo importante guasto. Fino a questa mattina, tenuto conto del fatto che non era stato possibile rintracciare guasti sulla condotta, si temeva che il calo di erogazione idrica potesse essere causato esclusivamente dalla diminuzione drastica di acqua dalle sorgenti: un fenomeno sfortunatamente vero, che riguarda tanto le sorgenti quanto i pozzi, causato dalla siccità di questi anni, ma che almeno non è ancora tanto drammatico.

Le squadre della Sorical, con il continuo supporto degli addetti comunali, si stanno organizzando per la riparazione della condotta, che non sarà semplice sia per l’osticità dei luoghi che per possibili fenomeni atmosferici che potrebbero verificarsi nelle prossime ore, come pioggia e neve.