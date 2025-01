Progetto PCTO, gli studenti del liceo “Zaleuco” di Locri in visita all’Ingegneria dell’Unical

Straordinaria esperienza per gli studenti del Triennio del Polo Liceale “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, che si sono recati in visita di orientamento, accompagnati dai docenti: Maria Romeo e Raffaele Marando, per il Liceo Zaleuco; prof.ssa Anna Damico, per il Liceo Classico, alla facoltà di Ingegneria dell’Unical. La giornata è stata suddivisa in quattro visite di trenta minuti ciascuna, in cui gli studenti hanno potuto visitare i laboratori e ascoltare la trattazione di tematiche inerenti l’indirizzo di ingegneria, tra le quali “Come si progetta una vettura da corsa?”, “Climate Change. Prevenire. Adottare. Mitigare il rischio idrogeologico”, L’evoluzione della professione dell’ingegnere civile nell’era digitale. La Fisica della strada”, “Nuovi materiali. Nuove Georisorse. Materie prime critiche: la sfida di domani”, “Intelligenza Artificiale e Ambiente. Verso una sostenibilità ambientale intelligente”, e tante altre. Il tutto gestito dai Delegati Unical per il Progetto “Preparazione agli studi di ingegneria e al TOLC – I presso l’Area di Ingegneria dell’Unical”: prof. Massimo Zupi, DIAM; prof. Attilio Fiorini Morosini, DINCI; prof. Saverino Verteramo, DIMEG; prof. Claudio Savaglio, DIMES. Il percorso progettuale, lo ricordiamo, comprende diverse visite orientative e gli studenti potranno: a) conoscere le caratteristiche dei diversi corsi di laurea, offerti dall’Area di Ingegneria; b) affrontare uno o più percorsi di approfondimento sui corsi di laurea di maggiore interesse per il singolo studente; c) visitare i principali laboratori e le strutture di Ingegneria Unical, assistendo a piccoli esperimenti e dimostrazioni; d) prepararsi ad affrontare i test TOL – I, necessari per accedere ai corsi di laurea dell’UNICAL. Un progetto ben strutturato e coordinato meticolosamente dal prof. Corrado Sità, esperto, oramai da anni, in questo campo. I ragazzi stanno rispondendo egregiamente all’attività, dimostrando interesse e voglia di approfondire le varie tematiche proposte. E’ un’opportunità unica, che mette già gli studenti liceali in comunicazione con la realtà universitaria, per un approccio a tutto tondo con quelle che sono le caratteristiche strettamente legate alla facoltà di Ingegneria. La formazione acquisita permetterà un percorso di crescita personale e professionale, in modo da poter raggiungere livelli ottimali di competenza, soprattutto nel campo della progettualità creativa, per un futuro aperto al miglioramento a tutti i livelli. “Lo scienziato descrive ciò che esiste; l’ingegnere crea ciò che non era mai stato” (Theodore Von Karman)