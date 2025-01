Annunziata Cosenza: il laboratorio di Virologia sarà intitolato al Dr. Greco

L’ospedale Annunziata di Cosenza perde, con la scomparsa del dr Luigi Maria Greco, un padre fondatore, un medico che con lungimiranza e passione ha costruito il laboratorio di Virologia, in un tempo in cui la disciplina si stava delineando come campo di ricerca autonomo.

Il dr Greco lascia una grande eredità, un contributo fondamentale all’organizzazione dell’ospedale, per rispondere alle sfide di vecchi e nuovi virus e alla prevenzione di malattie infettive.

Il laboratorio da lui fondato, oggi UOC di Microbiologia e Virologia clinica e molecolare, egregiamente diretto dalla figlia, dr.ssa Francesca Greco, prosegue sul solco dell’integrazione tra attività di ricerca clinica, diagnostica e consulenza, svolgendo un ruolo primario nella sorveglianza delle infezioni ospedaliere.

La Direzione Strategica di Ao Cosenza si stringe al dolore della famiglia e in particolar modo a quello della figlia, Francesca Greco, attuale direttore della UOC di Virologia e Microbiologia e nel contempo preannuncia di voler intitolare il laboratorio al fondatore, dr Luigi Maria Greco.

L’iniziativa si inserisce nel solco dell’ attività di ricostruzione della storia del nosocomio bruzio, sul convincimento che un ospedale è parte integrante della storia di una comunità ed è anche il risultato dei professionisti, come il dr Greco, che lo hanno attraversato e hanno lasciato segni tangibili, che hanno determinato lo sviluppo e l’evoluzione del nosocomio bruzio.