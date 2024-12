Capodanno in piazza a longobucco. Sindaco invita a festeggiare nuovo anno nell’entroterra, tra senso autentico dell’identità e voglia di rinascita

Solidarietà, identità e rilancio dei borghi e dell’entroterra come piazze e spazi urbani privilegiati per condividere sentimenti autentici. Dopo le tradizionali focarine accese nella notte nella Vigilia di Natale nei quartieri e nelle contrade del ramificato perimetro comunale e l’atteso Presepe Vivente nel giorno di Santo Stefano, il ricco programma cittadino di eventi natalizi proseguirà domani, 31 dicembre con il Capodanno in Piazza Matteotti.

TUTTI NELLA TERRA CHE DIEDE I NATALI AL PRIMO CHIRURGO DELLA STORIA

Ad invitare tutto il territorio a trascorrere l’ultima notte dell’anno e la prima dell’anno nuovo, tra senso autentico dell’identità e voglia di rinascita, nella terra straordinaria che ha dato i natali al primo medico chirurgo della storia universale, quel Bruno da Longobucco tra i Marcatori Identitari Distintivi (MID) della Calabria, è il Sindaco Giovanni Pirillo cogliendo l’occasione per sottolineare anche il gesto di solidarietà dimostrato nei giorni dall’Amministrazione Comunale rispetto agli 85 tirocinanti cittadini.

A NATALE COMUNE HA ANTICIPATO MENSILITÀ DICEMBRE A 85 TIROCINANTI

L’Esecutivo Pirillo, infatti, ha anticipato loro la mensilità di dicembre per permettere di trascorrere le festività con serenità. Abbiamo condiviso questa iniziativa – aggiunge – per permettere a tutti i nostri concittadini di vivere un Natale sereno. Longobucco – ha scandito Pirillo – è una comunità unita, che sa prendersi cura di ciascuno.

VIGILIA PARTECIPATA CON FOCARINE NEI QUARTIERI E NELLE CONTRADE

Il 24 dicembre si è rinnovata con grande partecipazione la tradizionale accensione delle focarine nei quartieri e nelle contrade, un rito che ha ancora una volta ha unito le generazioni, rafforzando il legame della comunità con le proprie radici.

SUCCESSO PER EVENTI PATROCINATI DA COMUNE, SOPRATTUTTO PRESEPE VIVENTE

Il programma natalizio ha offerto numerosi eventi patrocinati dal comune, su tutti il Presepe Vivente del 26 dicembre scorso in contrada Destro, organizzato dalla parrocchia locale, il Silent Party del 28 dicembre organizzato dalla Proloco e l’iniziativa letteraria Verseggiare, con la presentazione del libro di Francesco Pio Roma e letture di alcuni versi.

DALLE 18 DOMANI CAPODANNO IN PIAZZA CON MUSICA ED ENOGASTRONOMIA

Domani, Capodanno in piazza. A partire dalle 18, si esibiranno Art Dance Longobucco e la compagnia di danza Syphidi del Sud, seguiti da un aperitivo con stand gastronomici e musica del gruppo Taranta Nova. Alle 23, sarà trasmesso il concerto Rai di Capodanno, seguito, poco dopo la mezzanotte, dalla performance di Ylenia Cuzzolino e Taranta Nova, un gruppo etno-popolare che ha collaborato anche con artisti di fama internazionale come Edoardo Bennato.