Convocato per il 30 dicembre il consiglio comunale di Corigliano Rossano

È stato convocato, in sessione ordinaria ed in prima convocazione, presso la Sala delle Adunanze Consiliari, in Piazza SS. Anargiri, per il 30 dicembre, alle ore 09:00, il consiglio comunale.

Diciassette i punti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Ricognizione annuale Società Partecipate al 31.12.2023, ai sensi dell’art.20, comma 2, D. Lgs. 175/2016;

3. Ratifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 29/11/2024 ad oggetto: “Variazione al Bilancio di previsione 2024 – 2026 – Art.175 D. Lgs. 267/2000”;

4. Convalida Accordi Transattivi;

5. Debiti fuori bilancio riconducibili alla lettera a), comma 1, del D.lgs. 267/00. Presa d’atto prospetto analitico contenente le modalità di ripiano e attestazione salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 D. Lgs 267/2000;

6. Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Ambiente ed Energia;

7. Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs n. 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio Settore Avvocatura – CTU;

8. Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs n. 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio Settore Reti e Manutenzione – Risarcimento danni fisici alla persona;

9. Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Reti e Manutenzione – Risarcimento danni materiali;

10. Art. 194, comma 1, lett. A), D. Lgs n. 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio Settore Avvocatura – Spese legali;

11. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio Settore Urbanistica e Commercio;

12. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs 267/2000. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio –Settore Risorse Umane;

13. Art. 194, comma 1, lett. a), D. Lgs. 267/2000, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio da Atti di pignoramento ed assegnazione somma del Giudice dell’esecuzione (con obbligo di regolarizzo ex art. 185, comma 4, TUEL);

14. Approvazione novo Regolamento di Contabilità comunale;

15. Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione Aliquote anno 2025;

16. Interrogazione del Consigliere Comunale Pasqualina Straface, prot. n°127365 del 05/11/2024, avente ad oggetto: “Interrogazione a risposta orale sulla gestione dei Fondi PinQua”.

17. S.S. 106 Radd. adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 + 000 (Rot. Innesto Aranceto Viad. Coserie) al km 25 + 000 (Innesto S.S. 534 Sibari). Variante in nuova sede Cat. B da Rot. Innesto Aranceto Viad. Coseria a Innesto S.S. 534 Sibari compreso l’adeguamento a Cat. B della S.S. 534 Sibari dallo Sv con il Mega Lotto Tre alla S.S. 106 Radd. Lotti 1 e 2 – da Coserie a Sibari (Corrispondente agli Interventi Inseriti in Contratto di Programma Mit – Anas Cz 399: S.S. 106 Tratto Sibari-Rossano. Parere Variante Urbanistica e Vincolo Preordinato Esproprio Aree Interessate all’intervento.

Nel caso di seduta infruttuosa, la seconda convocazione è prevista, secondo le stesse modalità, per le ore 17:30 del 2 gennaio 2025.

Ai sensi del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°85 del 31 ottobre 2022, i componenti del Consiglio che ne dovessero avere stretta e documentata necessità potranno chiedere di partecipare alla seduta di cui al presente ordine del giorno in modalità telematica da remoto.

La diretta streaming audio-video garantisce comunque la pubblicità della seduta consiliare, assicurando la piena partecipazione del pubblico mediante accesso al seguente link: http://consigli.cloud/coriglianorossano