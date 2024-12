“Paludinsieme”: domenica appuntamento con il Fiat 500 Club Italia

Archeologia, cultura, territorio conditi dalla magia del Natale: continua il format Paludinsieme per promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico (e non solo) del paese di Paludi (CS).

A vivere l’esperienza sarà la bella realtà associativa del Fiat 500 Club Italia attraverso i soci del coordinamento di Corigliano-Rossano, ai quali potrà unirsi chi vorrà vivere una domenica di piacevolezza all’insegna della conoscenza del territorio: i resti imponenti dell’antica città fortificata a Castiglione, il Museo Civico con le collezioni e le mostre in corso, il centro storico con la sua piazza e le vie addobbate a festa. Stare insieme, essere e sentirsi accolti, conoscere in una dimensione culturale di valorizzazione e scoperta di un patrimonio che sempre più tendiamo a non vedere e apprezzare.

Il format Paludinsieme, da un’idea di Donatella Novellis, Direttrice scientifica del Parco archeologico di Castiglione e del Museo Civico, vuole essere un open day periodico che, insieme all’Amministrazione Comunale di Paludi e alla Pro Loco Paludi accoglie i soggetti del territorio (associazioni, cooperative etc.) che vogliono visitare e conoscere questo suggestivo spazio di Magna Grecia e Calabria, generoso di bellezza e ricchezze culturali. Domenica 29 dicembre, in pieno spirito ancora natalizio e festivo, le Fiat 500 attraverseranno le strade di Paludi. Le accoglierà l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Domenico Baldino, insieme alla Direttrice Novellis, al VicePresidente Salvatore Cruceli e ai volontari Pro Loco.

Si comincerà alle 10.00, con ritrovo al Parco archeologico di Castiglione, per una passeggiata tra le mura e i resti dell’antico abitato ellenistico. Alle 11.30 visita al Museo Civico e al centro storico. E, per l’occasione, Babbo Natale tornerà a salutare e a distribuire caramelle a bimbe e bimbi presenti.

Così il Sindaco Baldino: “Ospitiamo con grande gioia e spirito di accoglienza questo secondo appuntamento con Paludinsieme. È necessario offrire sempre maggiori possibilità di conoscenza del patrimonio inestimabile che custodiamo, ancora fin troppo sconosciuto. Aspettiamo il Fiat 500 Club, i suoi associati del coordinamento territoriale per condividere un momento che sarà certamente piacevole e di ricchezza per tutti”.

Così la Direttrice Novellis: “La seconda tappa di Paludinsieme prende vita durante le festività di fine anno per impreziosire l’occasione con un tocco di magia natalizia che il coordinamento del Fiat 500 Club saprà donare e la collaborazione importante dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco Paludi, che ringrazio moltissimo. Il patrimonio culturale in generale – di Paludi nello specifico – va raccontato a pubblici sempre più ampi e sono veramente felice di poterlo fare alle associate e agli associati del coordinamento territoriale del Fiat 500 Club che, sono certa, sapranno trasmetterci il valore aggiunto della loro mission associativa. Ovviamente l’azione culturale è pubblica, per cui sarà il benvenuto chiunque vorrà condividere l’esperienza di visita al Parco archeologico di Castiglione, al Museo Civico dove, oltre alle collezioni permanenti, sono in corso la mostra archeologica “Scavare Radici. Il racconto della scoperta di Castiglione di Paludi“ e “Archeologia che ispira. Collettiva di pittura femminile sull’archeologia di Castiglione di Paludi”, al bel centro storico. Paludinsieme vuole trasmettere quella dimensione di coralità e collettività che deve stare alla base di ogni agire nell’interesse esclusivo del territorio, della sua valorizzazione, conoscenza, promozione“. A collaborare alla buona riuscita dell’iniziativa è ancora una volta la Pro Loco Paludi. Così il VicePresidente Salvatore Cruceli: “Questo nuovo appuntamento con la cultura e la valorizzazione del territorio all’insegna della piena collaborazione vuole essere un auspicio propizio, perché il nuovo anno possa vederci ancora più impegnati e presenti in azioni che promuovono ciò che di bello abbiamo la fortuna di custodire“. E, infine, Domenico Orlando, fiduciario del Fiat 500 Club Italia, coordinamento di Corigliano-Rossano: “Nel nostro promuovere l’amore per la Fiat 500 c’è, insieme, la promozione della conoscenza dei luoghi, proprio attraverso le 500 che tanto amiamo. Paludi è uno scrigno prezioso, una comunità che al suo patrimonio culturale straordinario associa spirito di ospitalità e accoglienza che fanno bene. Vogliamo scoprire e vivere tutto ciò, dando ancora più senso e valore alla nostra mission associativa“.

Appuntamento domenica 29 dicembre, allora, alle 10.00 al Parco archeologico di Castiglione. Solo in caso di condizioni meteo avverse ci si ritroverà direttamente alle 11.30 al Museo Civico, presso il Centro Culturale Polifunzionale.