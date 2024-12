Cariati (Cs), il gruppo ‘Lampare’: “Assunzione personale al Comune, gravi violazioni nei bandi di concorso”

“Il gruppo consiliare ‘LAMPARE’ denuncia gravi violazioni nei bandi di concorso indetti il 12 dicembre 2024 dal Comune di Cariati, per l’assunzione di personale amministrativo e tecnico.

I bandi, pubblicati sul Portale INPA con scadenza il 30 dicembre 2024, riguardano:

1. N. 1 Funzionario Amministrativo (ex cat. D – pos. econ. D1)

2. N. 3 Istruttori Amministrativi Contabili (ex cat. C – pos. econ. C1)

3. N. 2 Operatori Esperti Tecnico Manutentivi (ex cat. B – pos. econ. B1)

Il Responsabile dell’Area Segreteria ha attestato che era stata espletata la procedura di mobilità obbligatoria ai sensi dell’art. 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Tuttavia, con determinazioni del 19 dicembre 2024, ha modificato le precedenti dichiarazioni, indicando che la procedura di mobilità è stata attivata solo in tale data e che è ancora in corso.

Questa gestione approssimativa e contraddittoria delle procedure concorsuali non solo viola la normativa vigente, ma mina anche la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Le procedure di mobilità devono precedere l’avvio dei concorsi e sono una condizione necessaria per le assunzioni. Pertanto, i bandi risultano illegittimi e nulli.

L’espletamento di concorsi illegittimi comporta oneri per i partecipanti e l’amministrazione, oltre a possibili danni erariali. Questo spreco di risorse pubbliche è inaccettabile e dimostra una grave mancanza di rispetto verso i cittadini e per i principi di trasparenza e legalità.

Non vorremmo che questa fosse l’occasione della spartizione dei posti per fare quadrare i conti politici di questa maggioranza.

Come tantissimi cittadini che in questi giorni ci pongono domande, anche noi ci poniamo le stesse domande: a che pro bandire dei posti in fretta in furia, in mezzo al Natale e con tempi ristrettissimi (18 giorni), sapendo che non viene rispettata la procedura di mobilità prevista per legge?

Per questi motivi, chiediamo l’annullamento immediato dei bandi in autotutela, riservandosi di ricorrere all’autorità giudiziaria per tutelare gli interessi pubblici. È tempo di mettere fine a queste pratiche scorrette e di lavorare per un’amministrazione più trasparente e responsabile”.

E’ quanto si legge in una nota del gruppo consiliare ‘LAMPARE’ di Cariati.