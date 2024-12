Il settore welfare del Comune pubblica avvisi per l’accesso ai contributi fitto casa e per la morosità incolpevole, per il 2024

Due importanti avvisi sono stati pubblicati dal settore welfare del Comune di Cosenza. Ne dà notizia l’Assessore al welfare di Palazzo dei Bruzi,Veronica Buffone.

Il primo avviso riguarda l’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2024 (contributi fitto casa). L’altro si riferisce, invece, all’assegnazione dei contributi, sempre per l’anno 2024, di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Contributi fitto casa

Destinatari del contributo sono i soggetti residenti nel Comune di Cosenza in possesso di una serie di requisiti, anche economici, fissati ed elencati nell’avviso che è consultabile integralmente e con i relativi allegati sull’albo pretorio on line del Comune di Cosenza all’indirizzo www.comune.cosenza.it .

Il canone di locazione di riferimento, per il quale si chiede il contributo, è costituito dalla somma dei canoni di locazione, relativi all’Anno 2024. La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, a pena di esclusione deve essere:

a) compilata esclusivamente sul modulo appositamente predisposto dal Comune di Cosenza, allegato all’avviso e che potrà essere scaricato dal sito del Comune;

b)presentata secondo le seguenti modalità: a mezzo pec all’indirizzo: comunedicosenza@superpec.eu; direttamente agli Uffici del Protocollo Generale di Piazza Cenisio (Palazzo Ferrari); entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso pubblico all’albo pretorio online;

c) corredata di tutti gli allegati richiesti;

d) le domande, anche solo parzialmente incomplete o prive della documentazione richiesta o compilate su modelli diversi, non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.

Il termine di scadenza per presentare domanda è il 18 febbraio 2025

Contributi di cui al Fondo destinato agli Inquilini Morosi Incolpevoli

L’avviso è rivolto ai nuclei familiari, residenti nel comune di Cosenza, che hanno ricevuto una intimazione di sfratto per morosità incolpevole definita come “situazione di sopravvenuta impossibilità” a provvedere al pagamento del canone locativo, in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente e corredata di ogni idonea documentazione e dichiarazione, dovrà pervenire entro il quarantacinquesimo giorno decorrente da quello successivo a quello della pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito web del Comune. La domanda che riguarda i contributi per l’anno 2024, potrà essere presentata:

-a mezzo PEC, all’indirizzo comunedicosenza@superpec.eu; all’Ufficio Protocollo del Comune di Cosenza di Piazza Cenisio (Palazzo Ferrari).

La scadenza per la presentazione della domanda è il 3 febbraio 2025.

Anche questo secondo avviso, per ogni ulteriore informazione e per scaricare il modello di domanda, è consultabile all’albo pretorio on line del Comune all’indirizzo: www.comune.cosenza.it.