La soddisfazione del Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca per l’approvazione del bilancio di previsione 2025/2027

“Il Consiglio comunale di Cosenza è tra i primi civici consessi d’Italia, se non il primo in assoluto, ad approvare il bilancio di previsione prima della scadenza naturale, che è al 31 dicembre, senza fruire della proroga concessa dal Ministero, su richiesta dell’Anci nazionale, e che ha fatto slittare la scadenza dei termini al 28 febbraio 2025”. Lo afferma il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca non nascondendo la sua soddisfazione per l’approvazione ieri sera dell’importante documento contabile in Consiglio comunale. “E’ questo un fatto di assoluta rilevanza – ha aggiunto Mazzuca – che non era affatto scontato e che è frutto di un agire sinergico con la macchina amministrativa comunale e, soprattutto con il Sindaco Franz Caruso e l’Amministrazione di Palazzo dei Bruzi. Desidero rivolgere, a questo proposito, un ringraziamento particolare a tutti i consiglieri comunali, alla larghissima maggioranza che ha approvato il bilancio di previsione, ma anche a quanti, nella minoranza, pur abbandonando l’aula al momento della votazione, hanno mantenuto sempre un atteggiamento costruttivo, anche quando, in alcuni frangenti, hanno mosso dei rilievi. Non vogliamo né gonfiare il petto, né autoincensarci, ma è importante sottolineare il risultato, di portata storica, perché siamo riusciti ad approvare un bilancio equilibrato dopo le vicissitudini finanziarie che ha dovuto attraversare il nostro Comune e soprattutto, perché, a causa del dissesto, siamo stati costretti ad approvare per lungo tempo bilanci che non erano nostri. Ora guardiamo al futuro con rinnovata fiducia, nella consapevolezza che la macchina amministrativa potrà procedere con meno ingessature che in passato, perché quello che abbiamo approvato ieri è un bilancio vero e che potrà far ripartire, con meno apprensione, servizi e realizzazioni importanti in favore della comunità amministrata”.