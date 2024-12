Cosenza: proroga al 31 marzo 2025 delle Parking Card e ZTL con scadenza al 31 dicembre 2024

Il Settore Viabilità, Trasporti e Mobilità del Comune di Cosenza, attraverso il dirigente, Ing.Francesco Azzato, comunica che per consentire la transizione al nuovo sistema di gestione dei titoli autorizzativi relativi alla sosta a pagamento (Strisce blu) e al transito nelle Zone a Traffico Limitato, si è reso necessario prorogare la validità di tutte le autorizzazioni con scadenza al 31 dicembre 2024. Con l’attivazione del nuovo sistema verranno modificate sia le modalità di richiesta dei titoli, da effettuare mediante piattaforma telematica, che quelle di verifica, anche per l’autorizzazione alla sosta come per il passaggio attraverso le ZTL l’identificazione dei mezzi avverrà con riferimento alla targa, senza necessità dell’esposizione di parking card. Pertanto, è prorogata al 31 marzo 2025 la validità di tutte le autorizzazioni alla sosta nei parcheggi di superficie a pagamento (Parking card residenti, abbonamenti, Autorizzazioni di Servizio, Autorizzazioni per mezzi a trazione elettrica) e delle autorizzazioni all’attraversamento delle Zone a Traffico Limitato con scadenza al 31 dicembre 2024. A partire dal 1° gennaio 2025 e fino all’attivazione del sistema telematico di gestione delle domande, le richieste di nuove autorizzazioni devono essere presentate, utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale del Comune di Cosenza (www.comune.cosenza.it), direttamente presso l’Ufficio Protocollo (lunedì, mercoledì o venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30) oppure tramite PEC all’indirizzo comunedicosenza(@superpec.eu.