Al DAM Unical presentazione di “Altre storie”, antologia di racconti illustrati Giovedì 19 dicembre 2024 – ore 18

Entropia APS è lieta di annunciare l’uscita di Altre Storie: Alias e Alter, antologia di racconti dei partecipanti ai laboratori di Scrittura e Illustrazione dei progetti ALTER.e ALIAS organizzati dall’associazione negli anni 2023 e 2024. Il libro, edito da Edizioni Erranti e stampato grazie al contributo della Regione Calabria, sarà presentato giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 18 presso il DAM dell’Università della Calabria.

ALIAS, è l’acronimo di “𝑨𝒓𝒕 𝑳𝒂𝒃𝒔 𝒇𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝑺𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒕𝒚”, progetto di solidarietà supportato cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Corpo Europeo di Solidarietà. Il progetto ha avuto una durata di sei mesi, durante i quali i volontari hanno collaborato alla realizzazione di diversi laboratori artistici – linguistico, teatrale, fotografia, illustrazione e scrittura – il cui obiettivo comune era promuovere l’inclusione e la socialità attraverso l’arte, in una dimensione interculturale ed internazionale e diffondendo valori di comunità, partecipazione attiva, solidarietà e cittadinanza europea. L’iniziativa è stata anche inclusa nel programma di Cosenza città capitale del volontariato 2023.

ALTER è l’acronimo di “Art Labs for Talent, Energy and Resilience”, progetto cofinanziato dalla Regione Calabria in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale e indirizzato ai giovani under 30 di qualsiasi nazionalità residenti nel Campus universitario. Il percorso ha visto la realizzazione di diversi laboratori artistici (teatro, fotografia, scrittura, illustrazione) nel 2024 con il coinvolgimento di partners qualificati e professionisti del settore. I laboratori avevano come tema principale “l’altro” (“alter” in latino) inteso come elemento per definire se stessi e per accogliere la diversità, divenendo attori protagonisti e consapevoli di una società globale multiculturale.

Entrambi i progetti hanno visto i partecipanti raccontare l’amore, l’amicizia, la speranza e altre emozioni. Tutti i racconti sono diventati fonte di ispirazione per la realizzazione delle illustrazioni che non solo accompagnano la lettura ma permettono di avere un impatto visivo e una rappresentazione delle emozioni descritte. Questa coesione ha reso possibile la realizzazione dell’antologia “Altre Storie: Alias & Alter”, un premio che l’associazione ha voluto riconoscere e donare ai giovani partecipanti, per amplificare l’impatto dei progetti e offrire ai ragazzi e alle ragazze un risultato concreto e uno strumento di autopromozione.

A guidarci nella presentazione del libro ci saranno i curatori dei laboratori Michele Trotta e Marco Serravalle e la presidente dell’associazione Daniela Ielasi.