Corigliano-Rossano, “Majorana” finanzia viaggio-studio in Spagna per 75 studenti. Il dirigente: “Continua metodo didattico esperienziale anche fuori regione e Italia”

Abbinare al piacere di vivere un’esperienza lontani da casa ed alla scoperta di una Città d’arte europea, la possibilità di approfondire, attraverso un corso intensivo, l’apprendimento della lingua inglese, passe-partout indispensabile nel mondo del lavoro. Continua ad esserci lo studente al centro dell’offerta formativa e didattica dell’IIS Majorana che, anche grazie alla capacità di individuare ed intercettare fondi, facendosi completo carico delle spese, continua a garantire, attraverso una selezione meritocratica, ulteriori opportunità di crescita e di apprendimento per i suoi allievi, non solo fuori dalle mura e dagli ambienti scolastici, ma anche oltre i confini regionali e nazionali.

IL DIRIGENTE: STUDENTE AL CENTRO DEL PROGETTO DIDATTICO E DI CRESCITA

Con i fondi Pon – fa sapere il Dirigente scolastico Saverio Madera – i 75 studenti protagonisti del viaggio studio in Spagna hanno avuto la possibilità di vivere per una media di 20 giorni tra Salamanca e Granada, fare nuove esperienze e acquisire nuove competenze, nella Regione Autonoma dell’Andalucia, la destinazione più distintiva e identitaria della penisola iberica, famosa per le sue produzioni tipiche e riferimento europeo anche per la comunicazione e la progettazione turistico-esperienziale. La delegazione calabrese ha avuto modo di fare tappa anche a Madrid ed a Malaga.

RISORSE INTERCETTATE ED INVESTITE IN PROGETTI CULTURALI TANGIBILI

Questa nostra attenzione alla ricerca di finanziamenti, messi in questo caso a diposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e che resta indirizzata alla crescita degli studenti attraverso progetti culturali tangibili e la promozione di attività laboratoriali all’estero – contribuisce a rafforzare aggiunge il dirigente ringraziando la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi Maria Roberto e la vicepreside Giada Serafini per il supporto – la capacità attrattiva di tutti gli indirizzi scolastici: dell’istituto Tecnico Agrario, dell’Istituto Tecnico Industriale e dell’istituto professionale Alberghiero.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, 60 ORE DI CORSI LINGUE E VISITE AZIENDALI

Nell’ambito del percorso Alternanza Scuola Lavoro per l’apprendimento delle lingue straniere, agli studenti che hanno visitato aziende del territorio e frequentato i corsi con madre lingua inglese ed anche spagnolo in base ai differenti indirizzi (Tecnici Formati, Agricolture 4.0 e Ristoratori), verranno riconosciute 60 ore come Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO).

45 STUDENTI DELL’INDUSTRIALE ALLA SCOPERTA DI GRANADA

I 45 studenti dell’Industriale a Granada, accompagnati dalle docenti Elisabetta Bossio, Annamaria Macrì e Letizia Guagliardi, ad integrazione delle attività didattiche, hanno avuto l’occasione di vivere e scoprire, nella famosa e storica capitale andalusa, diversi tra i suoi principali monumenti: dalla Cattedrale al Palazzo Municipale, da Plaza Nueva al Corral del Carbon (l’antico mercato dove si scambiavano le merci e il carbone), dall’Albaycin quartiere dell’attuale città di Granada che ha conservato le strette strade, i cortili con alberi e fiori, le terrazze, le cisterne e le fontane pubbliche risalenti al passato dominio medievale dei Mori ai Mirador; ed ancora, dal Sacromonte, quartiere dei gitani, dove si può vedere ballare il flamenco nelle cueve, le case antiche ricavate nelle grotte alla straordinaria Alhambra, il celeberrimo Palazzo di Carlo V con i giardini chiamati Carmen de Los Martires; dalla passeggiata in Avenida della Constitución, dove ci sono statue di personaggi famosi legati a Granada e alla Spagna all’immancabile Plaza de Toros; da Calle Acerra del Darro, una strada che costeggia il fiume Darro con case tipiche e ponti in pietra a Plaza de Mariana Pineda.

30 STUDENTI AGRARIO E ALBERGHIERO ALLA SCOPERTA DI SALAMANCA

I 30 studenti dell’Agrario e dell’Alberghiero a Salamanca, accompagnati dai docenti Mariateresa Bollini, Salvatore Greco e Adelina Grillo, hanno fatto tappa al Museo di LIZ e al Museo della Camera di Commercio che insieme offrono una visione più completa della ricca eredità culturale di Salamanca; dalla Cattedrale all’Università storica della Città, la terza più importante d’Europa. Ed hanno potuto degustare e comprendere alcune delle proposte gastronomiche più tipiche di questa parte dell’Andalusia.