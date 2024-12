Parte il microcredito a San Giovanni in Fiore

Inizia l’erogazione dei finanziamenti del Microcredito sociale.

Con l’erogazione dei primi finanziamenti richiesti, ad un mese di distanza dalla conferenza di presentazione, è iniziato ufficialmente il Microcredito sociale a San Giovanni in Fiore, misura socio economica fortemente voluta dall’Associazione Donne e Diritti, in particolare dalla presidente Stefania Fratto , che ha intuito l’importanza e il bisogno per le donne di San Giovanni in Fiore.

Stiamo vivendo un momento storico caratterizzato, anche a causa degli effetti della pandemia, dall’emergere di nuove povertà e da una crescente esclusione delle fasce sociali più deboli dai tradizionali servizi bancari e finanziari e dare la possibilità, a chi è in momentanea difficoltà, di costruirsi un percorso fondato sulla fiducia e su rapporti professionali con realtà di microcredito, può rappresentare una soluzione e una nuova speranza.

Donne e Diritti, con il sostegno della Fondazione Peppino Vismara e della Mag delle Calabrie, intende con il microcredito dare un contributo alla comunità Sangiovannese, in particolare alle donne che possono contrastare la violenza economica e riappropriarsi della loro autonomia , dignità e libertà. Le donne posso affrontare spese sanitarie, ortodontiche, spese per trasferte ospedaliere in altre regioni, considerata la mancanza di sanità in Calabria, spese d’istruzione etc e non sentire la forte disuguaglianza sociale che caratterizza le aree interne della Calabria.

Un piccolo passo, ma estremamente concreto e importante, in vista di un’inclusione non solo finanziaria ed economica, ma anche sociale e culturale, un ennesimo progetto messo in opera da Donne e Diritti per promuovere risposte concrete ai bisogni delle donne e delle famiglie disagiate di San Giovanni in Fiore.