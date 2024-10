Granata (Valle Crati): “Avviato il controllo sui distributori di carburante. La pacchia è finita per gli scarichi irregolari”

Stante le numerose segnalazioni ricevute, inizia partendo dal comune di Cosenza, capo bacino, il controllo riguardo le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura dei distributori di carburante, in particolare per ciò che attiene il corretto convogliamento delle acque bianche di piazzale e di prima pioggia in conduttore diverse di quelle destinate alla pubblica fognatura. E inoltre il corretto espletamento delle procedure afferenti l’installazione di pozzetti fiscali relativi alle acque nere, liberi all’accesso del concessionario Kratos scarl e dei collegati provvedimenti di agibilità. Qualora il Presidente riscontrasse irregolarità alla corretta regimentazione delle acque bianche e nere, provvederà a richiedere senza indugio a tecnici competenti sul territorio la valutazione dell’adozione dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni, al fine evitare qualsiasi rischio di danni ambientali. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.