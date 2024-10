L’Orto Sociale di Corigliano Rossano raccontata in un libro: l’11 ottobre l’evento di presentazione con Carla Mastrantonio, segretaria nazionale Spi Cgil

Ci sarà anche la Segretaria Nazionale dello Spi Cgil (Sindacato Pensionati Italiani) Carla Mastrantonio venerdì 11 ottobre alle ore 16:00 all’evento di presentazione del libro “L’orto sociale di Margherita – per una vita sana e longeva” di Margherita Tagliaferro e Pasqualina Sprovieri organizzato a Corigliano Rossano da Auser, Cgil e Spi Pollino Sibaritide Tirreno.

Il volume edito dal circolo Auser di Corigliano, ripercorre l’esperienza dell’Orto Sociale gestito dall’Auser di Corigliano. Una realtà, unica in Calabria, che sorge su un terreno di 3500 metri quadri sito in contrada Villaggio Frassa. Il terreno è stato concesso in comodato d’uso gratuito dal Consorzio di Bonifica dell’Alto Jonio Cosentino. Qui coltura e cultura si fondono portando avanti l’invecchiamento attivo, il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente, lo scambio intergenerazionale, l’uso terapeutico del lavoro della terra per ragazzi svantaggiati, la socializzazione e il rinforzo dei legami amicali, con particolare riguardo alla correttezza dei rapporti di genere.

Nella sala conferenze della parrocchia dei SS Nicola e Leone di Corigliano (Corigliano Rossano) alle 16 ne discuteranno con le autrici la Segretaria Nazionale Spi Cgil Carla Mastrantonio, il Segretario Generale Cgil Calabria Angelo Sposato, il Segretario generale Spi Cgil Calabria Carmelo Gullì, il Segretario Generale Cgil Pollino Sibaritide Tirreno Giuseppe Guido, il Segretario Generale Spi Pollino Sibaritide Tirreno Francesco Spingola, il presidente Auser Calabria Bruno Tassone, il presidente Auser Pollino Sibaritide Tirreno Francesco Lofrano, il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi. A moderare i lavori il giornalista Giacinto De Pasquale

Nella stessa giornata alle ore 10 il presidente Auser del circolo di Corigliano Cosimo Esposito guiderà una visita all’Orto Sociale Margherita a cui parteciperanno le delegazioni CGIL, Auser e Spi oltre che le rappresentanze istituzionali.