Baker Hughes, Sposato (Cgil Calabria): “Mancato investimento a Corigliano-Rossano metafora decadimento regionalismo del Sud”

“Il mancato investimento di Baker Hughes a Corigliano Rossano rischia di diventare la metafora del decadimento del regionalismo del Sud”. Lo dice Angelo Sposato, Segretario generale della Cgil Calabria.

“Fare scappare da un territorio un’azienda internazionale, solida, che vuole investire risorse e produrre occupazione vera e di qualita’ – aggiunge – e’ un’offesa a tutti quelli che ogni giorno fuggono dalla Calabria in cerca di lavoro. A niente serve aggrapparsi alla burocrazia, ai cavilli, se non si hanno a cuore i destini e lo sviluppo del territorio e della collettivita’. Quando ci sono problemi ci si impegna e si cerca di risolverli nelle sedi opportune e nella legalita’. La visione ideologica e personalistica della gestione delle risorse pubbliche, delle infrastrutture materiali e immateriali – continua – non puo’ danneggiare un intero territorio e la Calabria. Per queste ragioni continueremo a sostenere tutti gli investimenti di qualita’ e compatibili con l’ambiente e la salute dei cittadini. Questo di Baker Hughes e’ uno di quelli ed e’ un vero peccato perderlo. Confidiamo nell’intero consiglio comunale di Corigliano Rossano affinche’ – afferma – si compiano le azioni e gli atti necessari per non disperdere l’investimento. E’ apprezzabile l’apertura del Sindaco di Vibo nel dare la disponibilita’ ad ospitare l’investimento nel porto del suo territorio. La Calabria – conclude – merita una classe dirigente che spezzi il racconto comune di un regionalismo del sud inadeguato e assistito, che rischia di alimentare fermenti di divisione e di opacita’”.