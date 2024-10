Centro storico di Corigliano, c’era una volta il marciapiede di via Aldo Moro

Chiamare marciapiede quel che resta della sede stradale che dovrebbe essere riservata ai pedoni, è praticamente impossibile. Via Aldo Moro, strada a senso unico che dall’Ariella, passa dal popoloso plesso scolastico che ospita l’Istituto Comprensivo Guidi e la scuola secondaria di primo grado Toscano, specialmente nel tratto finale, più stretto e in prossimità dello stop su via Roma, è vergognosamente impraticabile.

LA DENUNCIA DEI GIOVANI DEL MOVIMENTO DEL TERRITORIO: TROPPO DEGRADO

È quanto denunciano i Giovani del Movimento del Territorio sottolineando che da più tempo è stato segnalato agli uffici competenti il pericolo che quel cumulo di macerie, reso tale dal passaggio delle macchine, rappresenta soprattutto per le persone anziane e per gli studenti.

LA CITTÀ ALTA È NEL PIENO ABBANDONO

Si tratta di uno dei tanti e diversi esempi di degrado e abbandono che i residenti del centro storico sono costretti a registrare quotidianamente e che questa Amministrazione Comunale, evidentemente disattenta e distratta da altro, sembra non vedere, pur essendo una strada centrale e trafficata.