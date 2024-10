Nuovo riconoscimento da Palazzo dei Bruzi per il fotografo subacqueo Francesco Sesso che, dopo i successi mondiali, si aggiudica ad Ischia il campionato italiano

Era da sei anni che non partecipava al campionato italiano di fotografia subacquea. Un’assenza rimpiazzata da altri significativi successi in campo internazionale, con il titolo di vice campione del mondo conquistato lo scorso anno a Varadero, a Cuba, dove il campione cosentino Francesco Sesso vinse la medaglia d’argento nella categoria “grandangolo con modella”. Ma quella di Cuba era stata solo l’ultima impresa internazionale di Francesco Sesso, perché, tra mondiali ed europei, ha collezionato sei medaglie, trascinando, nel 2019, la nazionale di fotografia subacquea alla vittoria del titolo mondiale ai campionati di Tenerife. Abbandonata per un attimo la ribalta mondiale, quest’anno il richiamo del campionato italiano è stato troppo forte per essere rifiutato e così Francesco si è rimesso in gioco portandosi a casa il titolo italiano nella categoria Reflex, certamente la più importante tra quelle previste dal torneo disputatosi nelle acque di Ischia. Lo scudetto blu conquistato da Francesco Sesso e il titolo di fotosub reflex sono stati festeggiati a Palazzo dei Bruzi dove il campione di fotografia subacquea è stato ricevuto dalla consigliera delegata allo sport del Sindaco Franz Caruso, Chiara Penna, che ha consegnato al fotosub cosentino una targa recante un’inscrizione alquanto significativa : “pluricampione di fotografia subacquea, orgoglio cosentino”. Chiara Penna ha rivolto il ringraziamento dell’Amministrazione e dell’intera città a Francesco Sesso “che dà lustro – ha detto – a Cosenza e ai cosentini. L’auspicio è quello che ci siano tante altre occasioni e che Francesco possa essere premiato con tante altre targhe”. Con la consigliera delegata allo sport, presente all’incontro con Francesco Sesso anche il consigliere comunale Francesco Turco che, come in altre precedenti occasioni, non ha fatto mancare il suo sostegno. E’ stata necessaria una settimana di gare perché la giuria, composta da 5 commissari titolatissimi e grandi esperti della materia, assegnasse il titolo italiano al campione cosentino che, estremamente soddisfatto della sua prestazione, ha sottolineato che “per quanto l’affermazione di Ischia nel campionato italiano possa sembrare una diminutio, a fronte dei successi conseguiti nel campionato del mondo, nei fatti non è così,perché, mentre nelle competizioni internazionali si è tenuti in grande considerazione, in quanto è la Federazione stessa che contribuisce ad accreditarti, nel campionato italiano si è soli contro tutti. Quindi questa vittoria ha sicuramente un valore aggiunto”. A Ischia Francesco Sesso ha visto crescere la sua fama e notorietà in quanto invitato, direttamente dalla Federazione, anche ad un importante convegno sull’ambiente dove è stato relatore insieme ad autorevoli esponenti del mondo scientifico. In particolare, tornando al titolo di campione italiano, sono state quattro le foto che hanno destato l’interesse e l’apprezzamento dei giurati. E tra queste, quella che ha suscitato maggiore curiosità è stata la foto che ritrae un embrione di squalo. Quello di Ischia è il quinto titolo italiano conquistato da Francesco Sesso. L’ultimo era stato nel 1999. Nella gara di quest’anno il campione cosentino è stato affiancato dalla assistente modella Cristina Condemi, di Reggio Calabria.