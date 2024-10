L’Opera incontra il Jazz: il secondo appuntamento a Castrovillari con il Duo Mistral

Tutto pronto per il secondo appuntamento della rassegna musicale “Dall’Opera al Jazz”, che si terrà il prossimo 5 ottobre alle ore 18.00 presso il suggestivo Castello Aragonese di Castrovillari. La serata vedrà protagonisti due artisti di fama internazionale, il pianista Mariano Meloni e il clarinettista Antonio Puglia, noti per la loro versatilità e per un repertorio che spazia dall’opera al jazz, unendo tradizione e modernità con maestria. Ad aprire il concerto saranno giovani promesse del territorio, un omaggio alla nuova generazione di musicisti che trova spazio in questa iniziativa.

Il concerto sarà una vera e propria celebrazione dell’arte musicale, incentrata su un percorso che parte dall’omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della sua morte, con alcune delle sue arie più note, fino a toccare le vibranti atmosfere jazz di George Gershwin, tra cui l’immortale “Summertime”. La capacità di fondere stili e epoche diverse è una caratteristica distintiva del Duo Mistral, composto da Meloni e Puglia, che dal 1983 incanta il pubblico con le sue interpretazioni raffinate e il vasto repertorio che abbraccia secoli di musica.

Mariano Meloni, che vanta oltre 700 concerti in Europa e America Latina, si è affermato come uno dei pianisti più versatili del panorama contemporaneo. Il suo stile è caratterizzato da una grande profondità interpretativa, frutto di una carriera che lo ha visto esibirsi in alcune delle più prestigiose sale da concerto. Attualmente insegna Pianoforte Principale al Conservatorio “L. Canepa” di Sassari, di cui è stato direttore. Antonio Puglia, clarinettista di fama internazionale, ha ricoperto il ruolo di primo clarinetto in orchestre di rilievo come quella del Teatro alla Scala di Milano. La sua carriera si è sviluppata tra Europa e America, guadagnando numerosi riconoscimenti e distinguendosi per la sua capacità di fondere il rigore tecnico con l’emozione interpretativa. Puglia, insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana, continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale, sia come esecutore che come direttore d’orchestra.

L’iniziativa, co-finanziata e patrocinata dal Ministero della Cultura nell’ambito del FUS (Fondo Unico dello Spettacolo) 2022-2024, è promossa dall’Associazione Cosenza Autentica, che quest’anno festeggia i suoi primi dieci anni di attività. Il Comune di Castrovillari e la Provincia di Cosenza hanno patrocinato e sostenuto la kermesse di eventi che si preannuncia come uno degli eventi culturali di punta dell’autunno calabrese nell’hinterland castrovillarese. La biglietteria sarà aperta mezz’ora prima dell’inizio del concerto e il costo del biglietto d’ingresso è di 5 euro, posto unico; disponibile pagamento con POS.

Questo appuntamento rappresenta una straordinaria occasione per immergersi in una serata di grande musica, in cui il pubblico sarà condotto attraverso un viaggio sonoro che attraversa secoli e generi, dalle eleganti arie d’opera alla ritmica esuberanza del jazz. Il Duo Mistral, con il suo stile unico, promette di offrire un’esperienza musicale intensa, capace di coniugare la tradizione classica con le influenze contemporanee in un contesto suggestivo come quello del Castello Aragonese di Castrovillari.